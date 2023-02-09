«Никто даже не сообщил»: вдали от дома в жутком ДТП погиб 31-летний житель Коми, его похоронили без ведома родни

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Жительница Коми Лариса Кинжалова обнаружила своего пропавшего брата, который уехал на заработки прошлой осенью, в безымянной могиле в Подмосковье. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

По словам женщины, о смерти брата Станислава семье никто не сообщал. Как отказника, его похоронили в безымянной могиле.

Выяснилось, что мужчина погиб в страшной аварии. Он был в машине, за рулем которой был пьяный водитель. Еще несколько дней после ДТП он находился в реанимации и цеплялся за жизнь, однако спасти уроженца Коми медики не смогли. Ему был всего 31 год.

Все это время семья не знала, что произошло со Станиславом. Когда он перестал выходить на связь, сестра начала его поиски, которые привели ее на безымянную могилу в Подмосковье.

После она обратилась в полицию Подмосковья, и там ей ответили, что все это время вели проверку по смерти Станислава. На момент смерти при нем были все документы, но о гибели мужчины все равно не сообщили родственникам. На обращения с просьбой прокомментировать ситуацию в главном управлении МВД по Московской области журналистам программы не стали отвечать.

Новые похороны Станислава после обнаружения тела взяло на себя государство. Ограду могилы брата женщина сделала за свой счет. В будущем Лариса хочет сделать памятник на месте захоронения.

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