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Общество10 февраля 2023 4:15

Синоптики пообещали в Коми неблагоприятную холодную погоду

В Коми ожидаются гололеды, метели и изморозь
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС пообещали в Коми мокрый снег, метели и гололеды. Прогноз погоды в республике предоставлен на 10 февраля.

По предоставленной информации, в регионе будет облачная погода с прояснениями. Гололед и изморозь ожидаются местами. Ветер придет южный с порывами от 15 до 17 15-17 м/с. Температура ночью и днем -1...-6°С.

В Сыктывкаре 10 февраля пообещали мокрый снег и облачную погоду с ветром от 7 до 12 м/с. Температура ночью и днем -1...-3°С.

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