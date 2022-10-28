«Очень напрягло»: мама пропавшей в Сосногорске 13-летней школьницы рассказала свою версию произошедшего

Фото из личного архива Любови Карповой

В Коми продолжаются поиски 13-летней Любови Карповой. Девочка исчезла по пути в школу 26 октября. Об исчезновении подростка рассказала ее мама Ольга.

По словам женщины, о том, что ее дочь не появилась на занятиях, ей рассказала педагог школы. Сразу же Ольга стала пытаться дозвониться до Любы, однако ее телефон был отключен. Женщина пыталась связаться с девочкой через соцсети, но та не отвечает на сообщения матери.

Ольга предполагает, что ее дочь может быть с парнем, который куда старше школьницы. Женщина позвонила молодому человеку и попросила вернуть ему Любу, однако он заявил, что девочка не с ним, а его самого нет в городе.

— Я нашла номер этого юноши. Он намного старше моей девочки. Я его просила вернуть мне дочь, говорила, что его все равно найдет полиция. А он просто сказал, что он уже не в городе и мою дочь никто не держит. Меня больше всего напрягло то, что он сказал, что она вернется через пару дней, — цитирует Ольгу издание «PG11.ru».

Также, по словам матери девочки, подростка видели 26 октября в районе 20:00 в одной из сосногорских «Пятерочек» с парнем. Позже появилась информация, что 13-летний ребенок один шел по железнодорожной станции.

Девочка была одета в ярко-розовую куртку, черный капюшон и темные брюки.

Если вы видели девочку, которая подходит под описание, в Ухте или Сосногорске, то сообщите об этом по телефону: 8-904-107-83-16 — мама Любови или в 102.

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