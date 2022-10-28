В Коми завершена частичная мобилизация

Фото: архив "КП"

В Коми, как и по всей стране, завершена частичная мобилизация. Об этом доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину.

По его словам, сейчас более 210 тысяч человек проходят боевые слаживания, а 82 тысячи военнослужащих отправлены в зону СВО.

Также глава ведомства подчеркнул, что все проблемы, которые были связаны со снабжением солдатов, решены.

- Военкоматы продолжат набор только за счёт добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту, - добавил Шойгу.

Напомним, частичная мобилизация была объявлена в РФ указом Путина с 21 сентября. Как говорил Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь - имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность

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