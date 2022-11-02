Независимо от возраста и предпочтений: читатели Визинги получили шикарный подарок к 125-летию храма книги

Фото: Медиацентр Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми

Библиотека носит имя первого коми поэта, основоположника коми литературного языка Ивана Куратова, прошла длинный 125-летний путь становления. Её обновление стало настоящим подарком для всех любителей чтения и ценителей интеллектуального досуга.

Фото: Медиацентр Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми

В юбилейный год Республики Коми учреждение одержало победу в конкурсном отборе нацпроекта «Культура», и на реновацию было выделено 10 млн рублей из федерального бюджета и более миллиона рублей привлечено из внебюджетных источников. На полученные средства в библиотеке сделали ремонт в помещениях, закупили новую очень комфортную и стильную мебель, оснастили компьютерной и мультимедийной техникой. А что самое интересное – приобрели более 3000 экземпляров книг. Так фонд библиотеки обновился на 20% – пополнился художественной, научно-популярной литературой, изданиями по истории, психологии, познавательными справочниками и словарями.

Фото: Медиацентр Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми

Главная задумка проекта – превратить учреждение в многофункциональное место, уютное и привлекательное для всех посетителей. В помещениях обустроены функциональные зоны: «Зона творчества и досуга», где молодёжь села сможет проводить неформальные встречи и реализовывать свой творческий потенциал, в новой «IT-зоне» будет работать клуб для разной возрастной категории – «КомпАс», коворкинг-пространство, «Зал-трансформер» с событийной площадкой, интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?».

А если читателю необходимо уединиться с книжкой или же почитать что-то «всей семьёй», то сотрудники предложат таким посетителям пройти в «Зону комфорту». Все зоны оснащены новейшими компьютерами, интерактивным оборудованием, книжными и электронными изданиями, настольными играми, отличным интернетом, гаджетами – ноутбуками и нетбуками.

Фото: Медиацентр Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми

Библиотека доступна для людей с ограниченными возможностями здоровья – тут предусмотрены удобства, приобретены издания с крупным шрифтом для слабовидящих, теперь есть в наличии электронная лупа. Все-все-все смогут отлично провести время, пообщаться и развиваться в комфортных условиях. Сотрудники библиотеки уже строят замечательные планы – хотят организовать культурно-просветительские мероприятия для маломобильных граждан. И уверенны, что благодаря такому внимательному подходу обновление библиотеки позволит множеству людей воплотить в жизнь прекрасные творческие идеи и проекты и расширить круг посетителей.

Помимо традиционной деятельности – книжных выставок, презентаций, библиотечных уроков, встреч с писателями, диспутов и обсуждений, посетителям будет возможен бесплатный доступ к актуальной и проверенной информации, от мала до велика смогут обучиться работе с компьютером, получать сопроводительную информацию при написании работ, собраться и обсудить понравившуюся литературу, стать участниками познавательных проектов.

Хоть библиотека и модернизировалась, исполнители смогли сохранить индивидуальность – в дизайне присутствуют элементы, связанные с Сысольским районом и Республикой Коми, а особое внимание, конечно, уделено Ивану Куратову – даже имеется его изображение на стене, на которую обязательно обратит внимание каждый гость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми планируют открыть три модельные библиотеки за 25 млн рублей (подробности)