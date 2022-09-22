В Коми планируют открыть три модельные библиотеки за 25 млн рублей

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В Коми запланировано открытие трех модельных библиотек. По данным пресс-службы правительства Коми, на эти цели выделено порядка 25 млн рублей из федерального бюджета в рамках конкурса Минкультуры России.

В Коми в конкурсе победили Центральная библиотека Светоч, Центральная библиотека в Выльгорте, а также Усть-Вымская библиотека-филиал им. Н.М. Дьяконова. И.о. министра культуры и Коми Мария Балмастова пояснила, что модельные библиотеки включают в себя интерактивные пространства для учебы, культурных мероприятий.

В настоящий момент в Коми уже открыты 37 модельных библиотек, еще шесть планируется открыть до конца года.

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