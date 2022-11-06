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Общество6 ноября 2022 15:00

В аэропорту Сыктывкара установят амбулифт

Это произойдет в 2023 году
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В аэропорту Сыктывкара планируют установить амбулифт. Об этом сообщил и. о. министра экономического развития и промышленности Коми Евгений Пономаренко.

Амбулифт собираются установить в первом квартале 2023 года. Это устройство, которое необходимо для безопасной посадки на борт самолета пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Для того, чтобы купить это оборудование, привлекут средства из бюджета Коми. Установка позволит людям, которые нуждаются в особой помощи, смогут беспрепятственно подниматься на борт самолета, передает БНК.

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