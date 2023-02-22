Оазис комфорта и спокойствия: открытие нового дома-интерната для престарелых и инвалидов стало важным событием для Коми

В новом корпусе республиканского дома-интерната в Сыктывкаре для постояльцев созданы все для комфортного проживания. Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Уже два месяца постояльцы республиканского дома-интерната проживают в новом здании на улице Тентюковской, 134 в Сыктывкаре. Пожилые люди окружены домашним уютом, чуткой заботой и вниманием. И здесь без преувеличения кипит жизнь! Строительство корпуса стало возможным благодаря региональному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Нужные решения

Не секрет, что при упоминании интерната для престарелых людей и инвалидов в воображении большинства возникают, мягко говоря, непривлекательные картины: казённое учреждение с длинными тусклыми коридорами, обшарпанные дверные проёмы и стены, мерцающие лампочки. Тентюковский дом-интернат полностью разрушает этот неприглядный стереотип. Здесь создан настоящий оазис комфорта и спокойствия. Путь к уюту и современности был вовсе не простым.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Проект расширения республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов задумывался ещё в 2012 году. Тогда в «Комигражданпроекте» разработали проектную документацию. И в том же году документация прошла государственную экспертизу. В замысел стройки вложили самые нужные решения, необходимые в первую очередь для постояльцев дома-интерната.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Само строительство началось в марте 2020 года. Поднять новое, причём очень специализированное здание удалось всего за два года. И все этапы стройки от фундамента до чистовой отделки контролировались как службой единого заказчика, так и администрацией дома-интерната. Бригада строителей сделала всё, чтобы здание соответствовало требованиям безопасности и доступной среды для инвалидов. На возведение нового корпуса Тентюковского дома-интерната федеральный бюджет выделил свыше 600 млн рублей. Оставшуюся сумму для финансирования проекта предоставила республика.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Будем укреплять иммунитет!

Новый республиканский дом-интернат на 90 мест – удобный и комфортный, с современными стандартами и условиями. Он подготовлен для того, чтобы проживающие получали здесь разнообразные услуги, направленные, в том числе, на сохранение здоровья.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В здании для постояльцев есть различные помещения. Дедушки и бабушки могут поиграть в настольный теннис или в бильярд, почитать в библиотеке, позаниматься спортом в тренажёрном зале, получить медпомощь или пообщаться с психологом в кабинете социальной адаптации.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Гости могут побывать в бассейне, инфракрасной сауне, соляной комнате или грязе- и водолечебном кабинетах, зале опорно-восстановительных занятий. Пожилые люди могут провести время в комнате отдыха перед телевизором, компьютерном зале, помещении для религиозных обрядов.

– У нас проживают люди пожилого возраста, которые имеют много заболеваний, – рассказал директор учреждения Александр Южин. – Конечно, им сложно выехать куда-то в санаторий в другие города и регионы. В нашем доме-интернате предусмотрены все услуги для здоровья постояльцев. Будем укреплять иммунитет!

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Домашнее проживание

В доме-интернате дорожат своей репутацией. И в новом корпусе построили уютные жилые комнаты в 12 кв. м., где предусмотрели всё: и бытовую технику, и функциональную мебель, и санузел с душевой кабиной, который рассчитан для маломобильных категорий граждан.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Всё здание застеклили современными пластиковыми окнами, пропускающими солнечный свет и хранящими тепло в помещении. Весь корпус был задуман для уютного, практически домашнего проживания.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Новый корпус Тентюковского дома-интерната для престарелых и инвалидов стал уютным домом для его обитателей. Многие не останутся здесь навсегда, но уж точно до того момента, пока не станут здоровыми и счастливыми.

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