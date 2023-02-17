Сосудистая катастрофа: жителям Коми рассказали, как действовать при подозрении на инсульт

Если соблюдать простые правила, то можно прожить в добром здравии долгие годы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Инсульт – одна из главных причин смертности и инвалидности в мире. Ежегодно опасную болезнь переносят около 500 тысяч человек в нашей стране. До следующего дня рождения не доживает порядка половины. Что такое правило «золотого часа», как лечат инсульт врачи в Коми и что поможет избежать сосудистой катастрофы, «Комсомолке» рассказал главный невролог регионального Минздрава Максим Черепянский.

Растворить тромб

По словам врача, благодаря региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения поступает новое высокотехнологичное оборудование для борьбы с болезнями сердца и сосудов, а также лечения и восстановления после инфарктов и инсультов.

Невролог Максим Черепянский. Фото: личный архив.

– В России федеральная программа по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с инсультом, действует с 2008 года, – рассказал невролог. – Именно в первично-сосудистых отделениях применяются технологии, которые в первые 4,5 часа позволяют растворить тромб при ишемическом инсульте. Или же в течение шести часов убрать его механически.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главное, не медлить!

Увы, в первые 4,5 часа от начала симптомов к врачам поступает менее 15-20% пациентов, говорят факты статистики. Важно не медлить, а обратиться за скорой медпомощью как можно быстрее.

– Ослабла рука или нога, нарушилась речь – это симптомы инсульта! Многие не обращают внимания и продолжают заниматься обычными делами, – предупреждает врач. – Когда дело доходит до скорой, «золотое» время» уже утекло.

Как лечат инсульт?

С 90-х годов XX века в мире применяется очень эффективный метод – тромболизис. Это расщепление образующихся в кровеносных сосудах тромбов с помощью медикаментов. Метод хорош при условии, если тромб небольшой. Если тромб уже больших размеров, то врачи применяют внутрисосудистую тромбоэкстракцию.

– Через прокол на бедренной артерии проходим специальными катетерами до места тромба в сосудах головного мозга и через специальное устройство затягиваем его, как пылесосом, – погружает в тонкости Черепянский.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если же сосуд уже разорвался и произошло кровоизлияние в мозг, то решение об операции принимается уже с участием нейрохирургов региональных сосудистых центров.

В республике на сегодняшний день работают сосудистые отделения на базе Коми республиканской клинической больницы и Кардиологического клинического диспансера в Сыктывкаре, а также Ухтинской городской больницы №1, Печорской и Усинской районных больниц, Интинской горбольницы, Воркутинской больницы скорой медпомощи.

Заново жить

В течение 24-48 часов врачи начинают раннюю реабилитацию. Специалисты постепенно возвращают пациента к жизни – в прямом смысле заново учат есть, пить, ходить, садиться и вставать и даже говорить. Все действия зафиксированы в специальном протоколе.

– На базе Эжвинской городской больницы в 2014 году было открыто отделение реабилитации для восстановления пациентов после инсульта и других патологий, – отмечает Черепянский.

Эжвинская больница. Фото: Андрей КОВРИЖНЫХ

Как избежать удара?

Конечно же, в первую очередь, считает доктор, внимательно слушать свой организм, серьёзнее относиться к своему здоровью.

– Если в анамнезе уже есть артериальная гипертония или другие заболевания, требующие постоянного приёма медикаментов, обязательно придерживаться терапии, – настаивает невролог.

Между тем, жители Коми в течение двух лет после перенесённого инфаркта или инсульта могут получить бесплатные лекарства, некоторые их которых врачи предоставят прямо при выписке из больницы после лечения. Подробную информацию о льготных рецептах можно узнать у своего лечащего врача по месту жительства.

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