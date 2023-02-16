От буквы к цифре: в Коми открылось обновлённое пространство для чтения, общения и творческого досуга

Обновлённый храм книги в Сосногорске распахнул двери для читателя любого возраста. Фото: Станислав КОКОТКОВ.

XXI век – век гаджетов, современных технологий, новых достижений и креативных личностей. Однако многие ценности, формировавшие мировоззрение людей столетиями, смогли пройти испытание модернизацией и благополучно перешагнуть в цифровую эпоху. Например, книги. Во многом это удалось сделать поддержке государства, в том числе реализации национальных проектов. На днях в Сосногорске торжественно открыли обновлённое пространство для чтения, общения и творческого досуга на базе Городской детской библиотеки-филиала №2.

Юные и пытливые

Национальный проект «Культура» в Коми реализуется с 2019 года. За это время многие библиотеки региона претерпели поистине революционные изменения. Какая она – современная библиотека? Это синергия знаний, современных технологий, эстетического дизайна и коммуникации между людьми. Это место для вдумчивого чтения, задушевных встреч и интеллектуального общения, место притяжения всех – от детей до пенсионеров.

Фото: Станислав КОКОТКОВ.

Полный апгрейд помещения детской библиотеки №2 пришёлся как нельзя кстати. 20 марта 1972 года в здании жилого дома по улице Ленина 9 распахнуло двери уютное помещение с книгами. Возглавила тогда новое учреждение Галина Елькина. И в 2022 году храм книги отметил серьёзную дату – 50-летний юбилей.

– Задачей библиотеки стало привлечь как можно больше юных читателей, – школьников 1-8 классов, – вспоминают старожилы. – И библиотекарям это удалось.

Сотрудники библиотеки смогли увлечь юных и пытливых сосногорцев в волшебный мир литературы. Только за первый год работы читателями учреждения стали 1152 человека, а книжный фонд библиотеки увеличился почти в три раза: от 1753 до 4373 экземпляров.

Фото: Станислав КОКОТКОВ.

От классики до фэнтези

Много воды утекло с тех пор, за свою историю библиотека несколько раз меняла своё название и структурную подчинённость. Но не менялся адрес библиотеки и дух любви, уважения к читателю, преданности своему делу. Сменялись и руководители, одна из которых – Смирнова Августа Михайловна, – отдала профессии более 30 лет! До 2009 года под её чутким руководством было проведено множество интереснейших бесед, литературных обзоров, художественно-музыкальных презентаций и патриотических мероприятий.

И сегодня, как и полвека назад, в штате учреждения работают всего лишь три сотрудника, которые являются современным коллективом единомышленников – таких, которые держат нос по ветру и способны уловить сегодняшние потребности общества. Уловить и предложить читателю XXI века.

Фото: Станислав КОКОТКОВ.

На переоснащение из республиканского и муниципального бюджетов направили более пяти миллионов рублей, рассказали в медиацентре Минкультуры Коми. Библиотечный фонд составляет более 15 тысяч экземпляров художественной и тематической литературы, периодических изданий. В преобразившемся пространстве для чтения посетителей ждут новые книги – классика, популярная художественная литература и многое другое.

Фото: Станислав КОКОТКОВ.

Внуки первых читателей

В библиотеке появились удобные места для читателей, уютные места для досуга, новая мебель и техника – современные нетбуки, МФУ, проектор, интерактивный глобус, домашний кинотеатр, интерактивный стол, оборудование для записи подкастов. В шести комфортных зонах приятно находиться каждому читателю, в том числе посетителям с ограниченными возможностями здоровья, для которых созданы все условия для удобства.

Фото: Станислав КОКОТКОВ.

– Я прихожу сюда несколько раз в неделю, – рассказала учащаяся 3 класса Машенька Чупрова. – Здесь работают очень добрые и улыбчивые библиотекари, они всегда найдут для меня интересные книги и придумают, чем себя занять.

И, кстати, сегодня верными читателями библиотеки являются 1870 пользователей, среди которых – уже внуки первых читателей детской библиотеки.

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