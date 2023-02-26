Спорт без границ: универсальный игровой зал в Коми стал вторым этапом строительства спорткомплекса «Северная волна»

Теперь в Микуне можно проводить крупные спортивные мероприятия республиканского уровня. Фото: пресс-служба главы Коми.

Согласитесь, спорт в нашей жизни играет немаловажную роль. Поэтому открытие современного универсального игрового зала в маленьком городе Микунь в Республике Коми – событие долгожданное и очень знаменательное. Какие возможности даёт новое учреждения жителям не только муниципалитета, но и республики, расскажет «Комсомолка».

Тепло и удобно

Ещё прошлым летом здесь кипела работа – строители стремительно возводили стены и крышу, проводили водопровод и канализацию, устанавливали пожарную сигнализацию, занимались внутренней отделкой помещений.

Фото: пресс-служба главы Коми.

И вот свершилось! На днях власти торжественно открыли новый спортивный объект. Универсальный игровой зал появился благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Работы по его возведению длились всего восемь месяцев.

Фото: пресс-служба главы Коми.

Новый современный зал, оснащённый современным оборудованием, очень нужен подрастающему поколению, говорят власти. Именно в этих стенах будущие выдающиеся спортсмены сделают свои первые шаги в мир большого спорта – научатся достигать успехов и добиваться побед. Комплекс предназначен и для семейного отдыха.

Фото: пресс-служба главы Коми.

По словам местных жителей, одно из главных преимуществ нового спортивного объекта – его расположение. Город Микунь является узловой железнодорожной станцией в регионе. Поэтому сюда будет удобно приезжать на соревнования спортсменам как южных, так и северных муниципалитетов республики.

– И не забывайте, что горожане теперь смогут тренироваться не на открытых площадках, а в крытом спорткомплексе, в тепле, – поделился мнением микуньский пенсионер Александр Попов. – Ведь в Коми девять месяцев в году идут дожди и снег.

Фото: пресс-служба главы Коми.

«Северная волна»

Площадь игрового зала – чуть больше 1200 кв. м., что больше стандартного школьного спортзала аж в пять раз! Это одноэтажное здание, где трибуны спортивного зала вмещают почти 150 зрителей. Зал предназначен для проведения тренировок и соревнований по самым разным видам спорта. В новом зале планируют проводить занятия по баскетболу, волейболу, бадминтону, теннису и даже мини-футболу.

Фото: пресс-служба главы Коми.

Возведение универсального игрового зала – это второй этап строительства спортивного комплекса «Северная волна», который начался в 2022 году. Первым этапом строительства спорткомплекса было возведение трёхэтажного бассейна, которое началось в 2015 и завершилось в 2017 году. Тогда для спортивных жителей города Микунь стали доступны бассейн, зал для подготовительных занятий и тренажёрный, сауна, помещение для теоретических занятий, медкабинет и медпункт.

Фото: пресс-служба главы Коми.

– Ранее спорткомплекс посещали до 100 человек в день. Сейчас, – уверены чиновники муниципалитета, – количество посетителей увеличится в разы.

Между тем, в настоящее время в Республике Коми продолжается строительство ещё нескольких крупных спортивных объектов. В Ухте строится центр единоборств, в селе Объячево – спорткомплекс, в посёлке Троицко-Печорск – физкультурно-оздоровительный комплекс. На реализацию проектов направлены средства из федерального и республиканского бюджетов.

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