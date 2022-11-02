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Здоровье2 ноября 2022 8:52

В Коми зарегистрирована очередная смерть от COVID-19

Показатель летальности растет на протяжении последних трех дней
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми озвучены новые данные по коронавирусу. Согласно цифрам, которые обнародовал федеральный оперштаб, в республике продолжает расти количество летальных исходов.

Так, за сутки на больничной койке скончался еще один человек. За все время пандемии официально было подтверждено 3 232 факта смерти.

Суточный прирост зараженных составил 55 человек. Всего было диагностировано 189 596 случаев заболевания ковидом.

Из общего числа инфицированных 185 234 пациентам удалось побороть вирус. Показатель выздоровления вырос за сутки на 85 человек.

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