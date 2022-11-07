«Влюблять путешественников в Коми»: экскурсовод Светлана Тюрнина готова всем рассказать историю нашего замечательного края

Светлана Тюрнина стала другом и наставником всем, кто развивает туризм и культуру Коми края. Фото: из личного архива героя публикации

Есть в Коми особенные люди – не те, кто просто молча любит свою Родину, но те, кто стремится раскрыть всю красоту нашей республики каждому. С истинной патриоткой своей земли Светланой Тюрниной, влюбляющей без оглядки всех гостей в Коми, пообщалась наша редакция, и мы, честно сказать, сами ещё больше оценили наш чудесный регион.

Кстати, сегодня Светлане Андреевне исполнилось 75 лет. От души поздравляем!

Фото: из личного архива героя публикации

Наши люди!

Коми человек обожает свою республику безусловной любовью, которая теплится в каждой клеточке северянина и таится в глубине сердца. И всю жизнь не отпускает эта любовь, и из года в год она крепнет так, что её корни просто не позволяют покинуть родной край для поисков лучшей жизни, ведь всё лучшее уже есть и другого не надо. Самые дивные места, наикрасивейшая природа, добрые и щедрые люди. Всё – здесь, всё – родное.

А в Коми всегда хорошо... Фото: из личного архива героя публикации

Светлана Тюрнина родилась в семье военных – мама из Коми, папа из Удмуртии –в городе Дрогобыч Украинской ССР, затем семья переехала в посёлок Заозерье Сысольского района Коми, где и прошло детство героини. В 1963 году поступила в Сыктывкарское педучилище, затем – в Пермский педагогический институт, который окончила в 1973 году. Светлана вела активную преподавательскую деятельность и не только. Особенным своим увлечением – краеведением – учитель заражала и своих воспитанников, разрабатывала экскурсионные программы, общалась со старожилами и изучала свою и соседнюю местность.

Белые ночи, гуляй – сколько хочешь!

Выйдя на пенсию, Светлана Андреевна с 2013 года работает в сыктывдинском Доме народных ремёсел «Зарань» в селе Выльгорт менеджером информационно-туристского центра, где развивает сельский туризм – разрабатывает экскурсионные маршруты, проводит экскурсии по селу Ыб и другим соседним. Благодаря её стараниям в том числе в селе Ыб появился мемориальный памятник коми поэту, земляку Егору Колегову. В 2014 году Светлана стала победителем конкурса «Лучший экскурсовод Республики Коми».

Фото: из личного архива героя публикации

Оказалось, что сарафанное радио работает хорошо не только в деревнях да весях, но и по всей стране. К экскурсоводу обращались знакомые знакомых не только России, но и иностранные туристы.

– Коми очень любят люди, которые перенасытились мегаполисами. Приезжают москвичи, например, и просто наслаждаются. Однажды приезжал участник симпозиума, отозвал меня в сторонку и говорит: давайте просто пройдёмся по селу. И им хорошо у нас, душа, видимо, требует покоя, размеренной жизни, леса, – считает Светлана Андреевна.

Природа силы даёт. Фото: из личного архива героя публикации

С разных точек мира приезжали путешественники – из Америки, Англии, особенно в Коми любят приезжать представители родственных народов – финно-угры.

– Очень часто приезжали финны, венгры. Связь чувствуется особенная, много общих тем появляется сразу же, а, значит, и много задушевных разговоров,– делится экскурсовод.

Все приезжие дивятся нашим летом, где ночь настолько коротка – буквально мгновение! Однажды случилась забавная история.

– Стучатся ко мне уже ночью приезжие, говорят: «Светлана Андреевна, мы спать не можем, погуляйте с нами». И мы пошли, в деревне виды красивые, рассказать тоже есть о чём. Присели к часу ночи на пригорок и солнце провожаем в закат под душевные разговоры. И только оно успело опрокинуться, как через какое-то время рассвет наступать начал. Вот эмоций было у гостей, долго потом вспоминали нашу прогулку, – улыбается активистка.

Фото: из личного архива героя публикации

Коми страшилки

Чем можно пугать людей после путешествия по Коми? Конечно, местными безжалостными, кровожадными и вездесущими … комарами!

– Сколько бы не отмахивались и не брызгались репеллентами, приезжих комары знатно обкусывают, а местные, видимо, более-менее привыкшие и не реагируют на них так остро! Я летом всегда беру с собой на экскурсии тюбики и брызгалки для защиты от насекомых, даже если турист подготовлен – ему всё равно будет мало его запасов! – смеётся Светлана Тюрнина.

Увы, не все адекватно реагируют на наших кровососущих «злодеев». Было такое, что «история однойпрогулки» окончилась после единственного укуса комара.

– Приехала весьма важная персона со своей командой, пошли по тропе и вдруг её ногу укусил комарик. Место укуса раскраснелось и припухло. Женщина, недолго думая, завернула прогулку и сказала своей команде тоже уезжать. Все подчинились, очень грустные и неудовлетворённые сели в машины и уехали восвояси, – рассказывает наша героиня.

Задор и огонь в глазах Светлана Алексеевна (на семейном фото в центре) пронесла через всю жизнь, и в свои молодые 75 лет продолжает делиться созидательной энергией с самыми близкими. Фото: из личного архива героя публикации

Шаньги – топчик!

Коми кухня хоть и простая, но находит своих ценителей постоянно. Светлана рассказывает, что ни разу не встречала путешественников, равнодушных к коми шаньгам.

– Удивляются, восторгаются и долго смакуют эту вкусную выпечку. Вот куда сложнее дела обстоят с рыбой печорского засола, – смеётся Светлана Андреевна.– Когда такую рыбу дали попробовать канадскому журналисту Джону Уоррену, он даже её не смог прожевать и предположил, что она «была засолена в прошлом веке».

По душе туристам приходятся также грузди – белые, красивые, хрустящие. А мы-то знаем, что этот королевский гриб украсит даже самый простой обед – из отварной картошечки с рыбкой.

Энергии хватает!

Несмотря на возраст, Светлана Андреевна полна энтузиазма и с радостью поддерживает любые проекты, а с туристами находится на связи в любое время дня и ночи, летом и зимой. Она сопровождает туристов по районам Коми – Сыктывдинскому, Сысольскому, Прилузскому,Усть-Куломскому и Корткеросскому, а также по Архангельской области. Большой опыт позволяет ей подстроиться под любую аудиторию, а рассказ о традициях и культуре всегда получается очень интересным и познавательным. Вот такие у нас в Коми замечательные люди живут.

Фото: из личного архива героя публикации

Кстати

Активистку Светлану Тюрнину приглашали на съёмки телепроектов «Коми инкогнито», «Поедем поедим», программы телеканала «Ключ» в качестве эксперта.

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