Власти Коми предложили пострадавшему в ДТП с экс-прокурором Степану Сонину оплату лечения

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Власти Коми предложили подростку из Воркуты Степану Сонину, которого сбил на автомобиле экс-прокурор Алексей Абрамов, оплатить следующий курс реабилитации, об этом сообщается в группе помощи пострадавшему в социальных сетях.

В настоящий момент Степан прошел третий курс реабилитации в клинике МЧС в Санкт-Петербурге. Также ему удалили трахеостому, что позволило подростку дышать самостоятельно. Сейчас парень находится в Воркуте и находится в инфекционном отделении местной больницы из-за заражения коронавирусом.

Близкие подростка также рассказали, что к властям они обратились после прохождения последнего курса, написав соответствующее обращение. В ответ на это пришло сообщение, что лечение будет оплачено из бюджета Коми в случае отсутствия возможности оплаты реабилитации в рамках ОМС.

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