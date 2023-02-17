«Из шахтёра в видеооператора»: любовь к Коми, движению и эстетике вдохновили Александра Кузнецова к созданию шедевральных роликов про родной регион

Александр Кузнецов любит природу и умеет видеть её красоту. Фото: из личного архива героя публикации

Говорят, если человеку дано что-то невероятное, то талант обязательно найдёт лазейку, чтобы рассказать о себе миру. И пусть жизнь будет идти своим чередом, сменяются профессии и работа, неизменным останется одно – доброе и искреннее увлечение непременно даст о себе знать. Так случилось и с нашим героем Александром Кузнецовым, в прошлом – шахтёром из Инты. Молодого человека прославило хобби – видеосъёмка. Чувство вкуса и ритма, профессионализм и любовь к жизни и родному краю нашли отклик в сердцах земляков.

Национальный парк «Югыд ва» стал любимым местом отдыха и вдохновения для молодого человека. Фото: из личного архива героя публикации

Александр родился в отдалённом заснеженном городке Коми близ Приполярного Урала – в Инте. Маленький населённый пункт стал для Саши местом силы и вдохновения, покидать его он не захотел. Лишь, будучи маленьким, выезжал к своей бабушке в Удорский район.

– Мой дедушка виртуозно играл на гармони, мечтал, чтобы родители отдали меня в музыкальную школу. Но, к счастью или сожалению, этого не произошло. А другой дед увлекался фотографией, он сам фотографировал свою дочь – мою маму. Ещё до сих пор в моей памяти запечатлелась старая кассетная видеокамера, с которой я играл в пять лет, ходил и изображал оператора. Видимо, рос в творческой семье, это и сказалось, хотя все мои знакомые видели во мне только трудягу-шахтёра, – рассказал Александр.

В юности Александр увлёкся паркуром. Инта в начале 2000-х не сильно располагала к этому занятию – не было каких-либо специализированных площадок и залов.

Занятия паркуром поспособствовали развитию творческого мышления, оценке ситуации и визуализации пространства. Фото: из личного архива героя публикации

– Нам с парнями приходилось всё импровизировать и придумывать на улице. Находили объект – делали трюки на объекте, от него, чтобы получались связки. Это послужило большим толчком в развитии творческого мышления, оценке ситуации и визуализации пространства, – отмечает видеооператор.

Фото: из личного архива героя публикации

Это задало свой ритм жизни – движение, скорость, выносливость, владение и телом, и разумом.

Фото: из личного архива героя публикации

– Именно благодаря паркуру я стал осваивать фотокамеру. Поначалу это была простая цифровая «мыльница». Тогда все, кто занимался этим спортом, снимали и выкладывали свои клипы, мы с друзьями, впечатлившись различными фильмами и клипами тех времён, не отставали от тренда и делали то же самое. Так я стал пробовать снимать, и меня затянуло, – говорит собеседник.

Увлечение сохранялось, но жизнь шла дальше – Александр окончил интинский горно-экономический колледж и проработал шахтёром целых восемь лет.

После смены под землёй

Работа на шахте – тяжёлая и опасная. Не раз бывали ситуации, угрожающие жизни, поэтому требовалось много внимания, отдачи и концентрации, но Александр всегда находил на своё уютное хобби свободную минутку, чаще жертвуя своим сном.

В шахте ни раз бывали ситуации, угрожающие жизни, поэтому требовалось много внимания, отдачи и концентрации. Фото: из личного архива героя публикации

– Я приходил со смены и мог полночи сидеть, монтировать, изучать особенности съёмки. Бывало, спал всего по три часа в день, но мне было важно развиваться в творческом направлении. Мне это нравилось, да и понемногу меня стали замечать, обращались ко мне с предложениями, – вспоминает о начале съёмочного пути Александр Сергеевич.

Видео- и фотосъёмка стали и вовсе временами просто спасали молодого шахтёра:

– На шахте нам всегда задерживали на два-три месяца заработную плату, это уже было порядком нормы и для предприятия, и для нас. Но один раз вовсе не платили полгода. Тогда, в безденежье, моё хобби меня очень выручало, – рассказал Александр.

Так у молодого оператора собрался видеоархив из разных точек Республики Коми и за её пределам – Печоры, Инты, Полярного Урала, снимал станцию Собь и выезжал в экспедицию на заброшенное Баритовое месторождение.

Заброшенное баритовое месторождение. Фото: из личного архива героя публикации

Кузнецов стал участником федерального IV Международный фестиваль короткометражного кино «Золотой Телёнок», как любитель-новичок из Коми он на уровне с профессионалами представил свою работу про Инту и национальный парк «Югыд ва» под названием «Периферия», также не раз одерживал победу в региональных конкурсах.

Фото: из личного архива героя публикации

– Я ко всему приходил сам, обучался созданию роликов тоже самостоятельно. На первое видео, с которого я начал свой творческий путь «Инта – золотое сердце Коми», я потратил на монтаж более четырёх месяцев, наверно. Это осознание того, что я хочу получить, изучение саунд-дизайна, поиски музыки и аудиоэффектов, попытки делать видеопереходы, за которые впоследствии меня и стали узнавать мои зрители, – вспоминает парень.

Увидел Коми в самой её красоте!

Новый видеопроект буквально взорвал Интернет. «Край Коми» – очень и очень профессиональный ролик, в котором уместились невероятные красоты, которые автор увидел в Печоре, Инте, Воркуте, селе Петрунь и Уральских горах. Смотрится на одном дыхании и с замиранием сердца. Динамичный видеосюжет, кажется, можно использовать для привлечения туристов в наш регион с великолепным природным ландшафтом и богатыми национальными традициями и талантливыми людьми.

Фото: из личного архива героя публикации

В картине показана Коми такая, какая она есть – современность, переплетённая с аутентичностью. Кадры с караваном оленей и упряжками сменяют скоростное рассечение снежных покровов снегоходом, народным танцам уступает скейтбординг, а пёстрые краски летней природы стихают. И мы окунаемся в спокойную и уютную зиму. Всё просто и лаконично, всё – правда, по-настоящему. Этим и покорил всех Александр.

– Моя мечта – снять большое видео про нашу республику. Я хочу показать её богатство, многогранную культуру и, конечно, людей, которые здесь живут. Я хочу, чтобы вы увидели свежий, современный и ни на что не похожий взгляд на нашу Родину, – поделился своей задумкой Александр.

Безусловно, у автора получится сделать оригинальный контент, и мы очень надеемся, что совсем скоро мы увидим его новый фильм, где будет представлен каждый уголок нашей Коми.

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