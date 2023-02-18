Из-за арктического воздуха метеорологи пообещали морозы и снегопады в Коми

Фото: архив КП

Метеорологи ЦГМС рассказали прогноз погоды на следующую неделю. Синоптики передали, что в Коми в период с 20 по 24 февраля ожидается приход морозов. По предоставленной информации, температура воздуха местами упадет до -32С.

Уточняется, что в среднем температура станет на 4-6 градусов ниже из-за влияния арктического воздуха. Так, по ночам она составит -18...-25С, местами в до -32С. Днем от о -9 до -14С, в Воркуте – до -15...-20С. На территории от Объячево до Сыктывкара пройдут снегопады из-за близости южного циклона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми ожидаются метели и морозы до -30°С (подробнее)