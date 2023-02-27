Зимние забавы для всех: как прошел блинный праздник в столице Коми

В этом году всеми любимый народный праздник Масленица отмечался с 20 по 26 февраля в Коми. Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В этом году всеми любимый народный праздник Масленица отмечался с 20 по 26 февраля. Учреждения культуры и досуга городов и районов устраивали в честь встречи весны много интересных мероприятий для взрослых и детей. Среди них – народные гуляния. Как это было в Сыктывкаре, расскажет «Комсомолка».

В воскресенье, 26 февраля, Масленица прошла в Эжве на Слободской площади. Когда гости подходили, они сразу погружались в праздничную и уютную атмосферу: из колонок звучали народные русские песни, из палаток доносился ароматный запах шашлыка и, конечно, особой энергией заряжали ведущие с развлекательной программой.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Для детей организаторы подготовили необычные конкурсные задания, в которых ребятня должна была показать свои умения. Школьники бегали на скорость в тяжёлых кроссовках и на трёхместных лыжах, перетягивали канат, бились подушками на одной ноге, играли в стихотворную форму «Съедобное-несъедобное», отбивали ритм ложками. Победители получали в качестве приза сертификат на 1000 рублей в пиццерию.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В некоторых играх принимали участие и взрослые. Ведущие приглашали мужчин, которым предстояло помериться на сцене своим умом и силой, а также проявить ловкость и скорость, например, добавляя к блинам как можно больше начинки. Участники состязаний были награждены сладкими подарками.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Помимо этого, празднование «Широкой Масленицы» сопровождалось разнообразными музыкальными и танцевальными номерами.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Днем ранее Масленицу отпраздновали в Сыктывкаре. Мероприятие прошло на Стефановской площади столицы Коми. Жители смогли весело провести время на народных гуляниях, насладиться вкусным горячим шашлыком, сделать покупки в различных палатках и посмотреть на масленичные чучела, сделанные специально для конкурса.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Дети поучаствовали в нескольких веселых играх из программы «Масленичные забавы».

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