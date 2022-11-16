Фото: архив КП.

На лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной в Коми начался зимний сезон. Как сообщает пресс-служба Госсовета Коми, к тренировкам приступили лыжники и биатлонисты, а также гости из Белоруссии.

– Для создания необходимых условий задействованы установки искусственного оснежения. Чтобы с их помощью подготовить два километра трассы требуется два дня, – говорят парламентарии.

В планах на следующий год – отремонтировать покрытие на лыжероллерной трассе. На работы потребуется более 52 млн рублей.

– Предложение о выделении дополнительного финансирования включено в протокол по итогам рассмотрения госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», – рассказал председатель Комитета по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков.

По мнению заместителя спикера Госсовета Коми Сергея Артеева, для тренировки на лыжероллерах нужно хорошее покрытие, чтобы избежать травм.

– Лыжи являются одним из главных и любимых видов спорта для жителей Коми. Ремонт повысит качество подготовки наших лыжников и привлечёт спортсменов из других регионов, – подчеркнул Артеев.

Сейчас в Госсовете проходит обсуждение госпрограмм в рамках рассмотрения проекта бюджета на ближайшие три года. Вопрос выделения средств на капремонт лыжероллерной трассы поднимем на заседании межведомственной согласительной комиссии с участием представителей исполнительной власти.

– Из-за геополитической обстановки многие тренировочные площадки закрыты, и в этом смысле республика может стать базой не только для наших лыжников, но и спортсменов из дружественных стран. Приятно видеть, что здесь уже занимается огромное количество спортсменов, – поделился впечатлениями вице-спикер.

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