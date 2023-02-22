Дизайнер совместно с нейросетью создал человеческий облик Сыктывкара

Фото: с личной страницы Кирилла Соловьёва – Кир Sol

Сыктывкар дополнил портретную галерею городов России, созданную с помощью нейросети. Автор необычного проекта – Кирилл Соловьёв, образы созданы нейросетью Midjorney.

В середине февраля Интернет буквально взорвали арт-изображения очеловеченных российских городов. Сгенерированные персонажи отражают регионы и людей, которые там живут. При создании учитывалось географическое расположение города, физиологические особенности проживающего на территории коренного народа, исторические черты и авторское усовершенствование работы и исправления недочётов, созданной искусственным интеллектом.

Так, наш родной город Сыктывкар, рождённый в девятой серии, представлен в виде мудрого седовласого старца на фоне елового леса. На пожилом Сыктывкаре надета накидка, очень сильно напоминающая лузан, однако на нём высечены нехарактерные для коми орнаменты.

Накид оформлен кожаными ремнями и интересными брелками-оберегами. Сам дедушка носит очки-половинки, как у Дамболдора, директора школы Хогвартс из серии романов Джоан Роулинг. На его голове небольшая кукишка-хвостик. Получилось весьма интересно и своеобразно.

Фото: с личной страницы Кирилла Соловьёва – Кир Sol

Конечно, не все регионы согласились с образами своих городов в исполнении нейросети. Пермь возмутила пышная барышня, краснодарцы не согласились с портретом старого пропойца, держащего вино. Также искусственный интеллект не совсем верно изображает физиологические особенности представителей коренных народов – ханты-мансийский старец очень похож на якута, на лице нет характерных черт народов ханты и манси, например, высокая частота вогнутой спинки носа, да и монголоидные особенности должны быть выражены слабее.

Но в целом все в восторге от задумки и образцы портретов городов очень понравились россиянам! Также отмечают автора идеи и реализации – Кирилла Соловьёва, который очень старательно подошёл к процессу и оживил наши города.

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