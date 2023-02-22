Появился созданный дизайнером с помощью нейросети человеческий облик Воркуты

Фото: с личной страницы Кирилла Соловьёва – Кир Sol

Мы сегодня уже писали, что Сыктывкар дополнил портретную галерею городов России, созданную с помощью нейросети.

Теперь автор проекта Кирилл Соловьёв с нейросетью Midjorney сделал новый шедевр — на нас смотрит мрачная девочка-оленевод Воркута, позади неё величаво стоит гордый северный олень.

Однако у многих наше Заполярье ассоциируется в первую очередь с ГУЛАГом и репрессиями, тюрьмами и шахтами. Девочка — образ молодого города и является будто проблеском в серых буднях северного города и надеждой на светлое будущее.

Напомним, арт-картины очеловеченных российских городов стали появляться с середины февраля. Сгенерированные персонажи отражают города, регионы и людей, которые там живут.

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