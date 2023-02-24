Стремление к совершенству: за годы существования ДШИ в Сосногорске выпустила свыше тысячи учащихся

Жители Сосногорска стали свидетелями и участниками уникального события – здесь после капитального ремонта открылась детская школа искусств. Фото: Станислав КОКОТКИН.

Радостным событием для юных талантов и их родителей стало открытие Детской школы искусств в Сосногорске. ДШИ гостеприимно распахнула свои двери после капитального ремонта. Обновление стало возможным благодаря участию в региональной программе «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Стремление к развитию

Удивительным сюрпризом стало то, что открытие школы искусств совпало с большим юбилеем учреждения культуры. Капитальный ремонт стал настоящим подарком для воспитанников, педагогов и жителей города к 60-летию детской школы искусств.

Фото: Станислав КОКОТКИН.

История сосногорской школы искусств началась в далёком 1962 году. В 1965 году отсюда выпорхнули первые выпускники. Спустя тридцать лет, в 1992-ом, здесь появились новые отделения – хоровое и художественное. В 1993 году на базе ДШИ было открыто хореографическое отделение.

Фото: Станислав КОКОТКИН.

Сегодня школа располагается в двухэтажном здании в Сосновском переулке. Большинство преподавателей имеют высшее образование и обладают необходимой квалификацией. Для педагогического коллектива школы характерны постоянный творческий поиск, стремление к развитию и профессионализму.

Фото: Станислав КОКОТКИН.

Коллектив обучает 310 воспитанников игре на фортепиано, скрипке, гитаре, аккордеоне, баяне, хоровому пению, живописи, хореографическому искусству. Школа в течение многих лет раскрывает таланты юных одаренных жителей города и окрестностей. За годы существования школа подготовила и выпустила более 1000 учащихся.

Фото: Станислав КОКОТКИН.

Много лет в школе искусств успешно выступают коллективы: сводный хор ДШИ, вокальные ансамбли «Родничок», «Ad libitum», «Аллегро», оркестр гитаристов, камерные ансамбли преподавателей. А учащиеся ДШИ ежегодно принимают участие и становятся победителями в республиканских, региональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.

Фото: Станислав КОКОТКИН.

Возвращаться вновь и вновь!

Между тем, в разработке дизайна школы активное участие принимали преподаватели отдела художественных дисциплин. Ключом к обновлению здания стал проект «Культурная среда» национального проекта «Культура». Школа получила более 26 млн рублей, из которых более 16,9 млн рублей составили федеральные средства.

Фото: Станислав КОКОТКИН.

В здании полностью отремонтировали крышу и обновили фасад, заменили окна и дверные блоки, систему отопления, водоснабжения и электропроводки. Ремонт прошёл во внутренних помещениях, приведены в порядок зрительный зал и сцена.

Фото: Станислав КОКОТКИН.

Школа стала доступнее и для маломобильных граждан: здесь осуществлен монтаж входного пандуса, оборудование санузлов для пользователей инвалидных колясок, установлена тактильная плитка для слабовидящих людей.

– Современная школа искусств это не только учреждение дополнительного образования, но и центр концертной и выставочной деятельности, где дети приобщаются к миру классического искусства. Капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Культура» позволил обновить здание как снаружи, так и внутри. В такое удивительное место хочется теперь возвращаться вновь и вновь. Я желаю воспитанникам и коллективу школы новых успехов! – напутствовала на открытии ДШИ министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Мария Балмастова.

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