Жители Коми написали всеобщий диктант на национальном языке

Диктант по коми языку - не только проверка знаний, это повод собраться вместе и поговорить на родном языке.
Фото: Нина ЮШКОВА
Вчера, 21 февраля, жители Республики Коми в 9-ый раз приняли участие в Межрегиональной просветительской акции «Всеобщий диктант на коми языке».
Автором текста диктанта в 2023 году является коми поэт, переводчик, член Союза писателей России Нина Обрезкова. Текст посвящён жизни и творчеству коми поэта, литературоведа Альберта Ванеева, которому в этом году исполнилось бы 90 лет.
Диктант пишется на специальном бланке.
Фото: Нина ЮШКОВА
Для тех, кто не смог подойти на организованные для диктанта площадки, была подготовлена видеозапись, где текст продиктовала победитель конкурса «Коми велöдысь 2023» в номинации «Лучший учитель коми языка» Елена Расова. Написавшие диктант по записи могут отправить сканы или фотографии своих работ до 1 марта на электронную почту организатора – komi.diktant@mail.ru.
Традиционно основной офлайн-площадкой в Сыктывкаре стала Национальная библиотека Республики Коми. Носители национального языка собрались в библиотеке и под диктовку написали текст. Также присоединились к акции и учреждения Коми. Например, в Гимназии искусств при главе Коми им. Ю.А. Спиридонова зачитали текст для комиязычных детей в аудитории.
Интересно очень прошёл День родного языка и в муниципалитетах региона. В посёлке Приуральском, в сельском Доме Культуры собрались носители национального языка и специалист Евгений Юшков провёл «урок» для собравшихся.
Все отложили свои дела, пришли и написали диктант! За участие всем «пятёрки»!
Фото: Нина ЮШКОВА
В «классе» присутствовали 11 учащихся. Учитель строго следил за дисциплиной, контролировал, чтобы все правильно держали ручки, и следил за правильной осанкой учащихся.
Ведущий - Евгений Юшков.
Фото: Нина ЮШКОВА
Опоздавших на урок, конечно же, пожурил и обещал вызвать родителей. Все учащиеся справились с заданием, вспомнили правописание и окунулись в мир школьного детства и родного коми языка.
В Приуральском писали диктант в местном доме культуры.
Фото: Нина ЮШКОВА
Совместно с приуральцами диктант на национальном языке написала журналист «Комсомольской правды – Коми», то есть я: «Текст очень интересный и несложный для написания. Очень понравился формат мероприятия – мои односельчане очень ответственно подошли к заданию, а с ведущим писать было весело, одно удовольствие. Я думаю записаться на курсы коми языка для продолжающих, которые будут проходить с 28 февраля в региональном Доме дружбы, чтобы подтянуть свою грамотность».
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