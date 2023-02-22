Жители Коми написали всеобщий диктант на национальном языке

Диктант по коми языку - не только проверка знаний, это повод собраться вместе и поговорить на родном языке. Фото: Нина ЮШКОВА

Вчера, 21 февраля, жители Республики Коми в 9-ый раз приняли участие в Межрегиональной просветительской акции «Всеобщий диктант на коми языке».

Автором текста диктанта в 2023 году является коми поэт, переводчик, член Союза писателей России Нина Обрезкова. Текст посвящён жизни и творчеству коми поэта, литературоведа Альберта Ванеева, которому в этом году исполнилось бы 90 лет.

Диктант пишется на специальном бланке. Фото: Нина ЮШКОВА

Для тех, кто не смог подойти на организованные для диктанта площадки, была подготовлена видеозапись, где текст продиктовала победитель конкурса «Коми велöдысь 2023» в номинации «Лучший учитель коми языка» Елена Расова. Написавшие диктант по записи могут отправить сканы или фотографии своих работ до 1 марта на электронную почту организатора – komi.diktant@mail.ru.

Традиционно основной офлайн-площадкой в Сыктывкаре стала Национальная библиотека Республики Коми. Носители национального языка собрались в библиотеке и под диктовку написали текст. Также присоединились к акции и учреждения Коми. Например, в Гимназии искусств при главе Коми им. Ю.А. Спиридонова зачитали текст для комиязычных детей в аудитории.

Интересно очень прошёл День родного языка и в муниципалитетах региона. В посёлке Приуральском, в сельском Доме Культуры собрались носители национального языка и специалист Евгений Юшков провёл «урок» для собравшихся.

Все отложили свои дела, пришли и написали диктант! За участие всем «пятёрки»! Фото: Нина ЮШКОВА

В «классе» присутствовали 11 учащихся. Учитель строго следил за дисциплиной, контролировал, чтобы все правильно держали ручки, и следил за правильной осанкой учащихся.

Ведущий - Евгений Юшков. Фото: Нина ЮШКОВА

Опоздавших на урок, конечно же, пожурил и обещал вызвать родителей. Все учащиеся справились с заданием, вспомнили правописание и окунулись в мир школьного детства и родного коми языка.

В Приуральском писали диктант в местном доме культуры. Фото: Нина ЮШКОВА

Совместно с приуральцами диктант на национальном языке написала журналист «Комсомольской правды – Коми», то есть я: «Текст очень интересный и несложный для написания. Очень понравился формат мероприятия – мои односельчане очень ответственно подошли к заданию, а с ведущим писать было весело, одно удовольствие. Я думаю записаться на курсы коми языка для продолжающих, которые будут проходить с 28 февраля в региональном Доме дружбы, чтобы подтянуть свою грамотность».

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