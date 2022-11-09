Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье9 ноября 2022 8:37

Суточный прирост зараженных ковидом в Коми опустился ниже 40

Озвучены новые данные
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми число зараженных коронавирусом выросло на 39 человек. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба. Всего в республике официально было подтверждено 189 895 случаев инфицирования.

Успешно побороли болезнь еще 55 пациентов. За все время пандемии показатель выздоровления достиг 185 694. За сутки на больничной койке оказались 12 зараженных.

Жертвами ковида стали 3 234 жителя Коми. Показатель смертности за минувшие 24 часа не вырос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На финансирование программы «Подарки новорожденным» в Коми выделят 38 млн рублей (подробности)

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Республике Коми 2022: последние новости