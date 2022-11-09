Суточный прирост зараженных ковидом в Коми опустился ниже 40

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В Коми число зараженных коронавирусом выросло на 39 человек. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба. Всего в республике официально было подтверждено 189 895 случаев инфицирования.

Успешно побороли болезнь еще 55 пациентов. За все время пандемии показатель выздоровления достиг 185 694. За сутки на больничной койке оказались 12 зараженных.

Жертвами ковида стали 3 234 жителя Коми. Показатель смертности за минувшие 24 часа не вырос.

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