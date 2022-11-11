Синоптики предупредили жителей Коми о гололеде и тумане

Фото: архив КП

В ЦГМС Коми поделились прогнозом погоды на 11 ноября. По предоставленным данным, в республике пообещали гололед, изморозь и туман в утреннее время.

Погода в регионе будет в целом облачная, но ожидается также и снег с дождем. Скорость ветра составит 2-5 м/с. Температура воздуха составит -1...-6, в южных районах – -1...+4°С. На крайнем северо-востоке будет холоднее – скорость ветра усилится до 4-9 м/с. Температура ночью -10...-15, днем -7...-12°С.

В Сыктывкаре 11 ноября пройдет дождь со снегом и переменный ветер 2-5 м/с. Температура ночью и днем 0...+2°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми метеорологи пообещали изморозь, гололед и туман (подробнее)