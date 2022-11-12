«Просто оставили на кладбище умирать»: в Сыктывкаре срочно нужна передержка глубоко беременной кошке

Несчастная кошка и её детки не выживут в ноябре. Фото: Нина Шлапак

В Сыктывкаре на кочпонском кладбище появилась глубоко беременная кошка. Несчастная осталась одна, выброшенная на произвол судьбы… Ей и ее будущему потомству грозит мучительная смерть в ноябрьские холода, если не найдётся добрый человек, который сможет приютить котосемейку до пристройства.

Между тем, делать стерилизацию уже крайне поздно, это опасно для здоровья кошки. Но может это знак, что этим душам суждено жить и радовать мурлыкающим пением своих людей?

Если вы готовы спасти несчастных кошечек, то можно забрать её прямо сейчас. Ей много не надо – миска корма, тёплый дом и небольшая коробочка, где она сможет разродиться.

– Кошка контактная, отзывается на «кис-кис». Волонтёры, отзовитесь. Можно спросить кошечку у сторожа кладбища, – написали в группе «Единая служба потеряшек. Сыктывкар и Коми».

Контакты: Нина Шлапак

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