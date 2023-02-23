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Общество23 февраля 2023 8:45

За сутки в Коми выявили 82 случая заболевания коронавирусом

Число заболевших в регионе продолжает увеличиваться
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Портал стопкоронавирус.рф сообщил о ситуации с заболеваемостью COVID-19. По предоставленным данным, в Коми по состоянию на 23 февраля с начала пандемии 194 565 заболевших коронавирусом, за сутки число выросло на 82 человека.

Госпитализировано, согласно опубликованной информации, 14 человек. В то же время выздоровевшими считаются 78 человек. Число жертв не возросло и осталось прежним – 3262 местных жителя.

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