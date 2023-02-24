В Коми общее число заболевших коронавирусом достигло 194 644 тысячи человек

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По данным портала стопкоронавирус.рф, в Коми за прошедшие сутки коронавирусом заболели еще 79 человек. Всего число переболевших с начала пандемии достигло цифры 194 644 тысячи человек. Информация предоставлена по состоянию на 11:00 24 февраля.

В больницы с COVID-19 за прошедшие 24 часа попали шесть человек, 65 выздоровели. Число жертв не изменилось и осталось на уровне 3 262 погибших жителей региона.

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