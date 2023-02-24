Синоптики пообещали в Коми метели в конце февраля и начале марта

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В ЦГМС Коми передали прогноз погоды на период с 27 февраля по 3 марта. По предоставленным данным, в республике отступят морозы, а на смены им придут метели.

– После морозной недели, когда было холоднее обычного в среднем на 6С, в праздничные выходные дни температурный фон приблизится к норме, и в основном за счет ослабления ночных морозов, – отмечается в сообщении.

Сообщается, что на следующей неделе температура воздуха понизится до -13...-18С, а в восточных районах -20...-25С. Температура днем останется прежней на уровне -7...-12С.

Также в регионе ожидается спокойная погода, за исключением юго-западных районов, которые уже в воскресенье попадут под влияние активного циклона со стороны Балтики, из-за которого циклон принесет усиление ветра и снег. С понедельника ненастная погода перекинется на остальную территорию. Метеорологи пообещали снег, метели и ухудшение ветра до 10-15 м/с.

В первые дни весны температура повысится до -2...-7С, в некоторых районах перейдет в плюсовую температуру до +2С. Немного позже с отходом циклона на Урал морозы вернутся – по ночам температура упадет до -15...-22С, днем — до -7...-12С. В Воркуте будет понижаться до -25С, днем повышаться до -10...-15С.

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