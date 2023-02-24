В Коми изменят правила противопожарного режима с 1 марта

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В МЧС России сообщили, что с 1 марта по всей стране изменятся правила противопожарного режима. Изменения коснутся, в том числе, и Коми. Согласно новым правилам, в частности, мангалы должны быть установлены не менее, чем в пяти метрах от дома.

Также, установлено, что ширина минерализованных полос, которые отделают строения от леса или торфяника, теперь будет увеличена до 1,4 м. В то же время упрощены требования противопожарной безопасности при сжигании мусора, согласно которым сухую траву можно будет сжигать на расстоянии не менее 15 м.

Также ввели категорический запрет на установку глухих решеток на окнах подвалов и подвалов, которые являются аварийными выходами. Кроме того, будут не нужны специальные инженерно-технические мероприятия не нужны при использовании бенгальских свечей и хлопушек.

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