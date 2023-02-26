Туманное и снежное последнее воскресенье февраля ожидает жителей Коми

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Стал известен прогноз погоды на последнее воскресенье февраля. Согласно обновлённым данным республиканских синоптиков, 26 февраля выдастся туманным и снежным, а столбик термометра опустится почти до -30.

Однако морозы ожидаются лишь ночью. Температура воздуха будет 12…17 градусов со знаком минус, а при прояснении — до -27.

— В воскресенье, 26 февраля, будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, днем на крайнем юге умеренные осадки (снег, мокрый снег). Ночью и утром местами туман. Ветер южной четверти, в юго-западных районах В, ЮВ 3-8 м/с. Температура ночью -12...-17, при прояснении -22...-27, днем в южных районах -2...-7, в северных и центральных районах -9...-14, в Воркутинском районе -17...-22, — обещали метеорологи.

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