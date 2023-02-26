«Лучший мужчина»: вдали от дома трагическая смерть настигла жителя Коми

Фото из личного архива

В Коми скорбят по погибшему во время спецоперации на Украине уроженцу Усинска Александру Дмитриевских. О гибели мужчины сообщили близкие в социальных сетях.

В памяти родных усинец останется улыбчивым, добрым и отзывчивым человеком. Все, кто его знал, в один голос говорят, каким хорошим Александр был и как жаль, что его теперь нет рядом с ними.

— Лучший мужчина. Очень горько, что так вышло, — пишет знакомая погибшего.

— Хороший был мужик, очень жаль его. Царствие Небесное ему. Останется в нашей памяти, — написал Константин в социальных сетях.

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