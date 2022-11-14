Еще две смерти от COVID-19 зарегистрированы в Коми

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В Коми обнародованы свежие данные, отражающие эпидобстановку с коронавирусом в регионе. Так, в республике за сутки число зараженных ковидом выросло на 44 новых случаев, а показатель заболеваемости достиг 190 119.

Отмечается, что из общего количества инфицированных 185 981 удалось выздороветь. Данный показатель вырос за сутки на два человека.

Жертвами вируса стал 3 241 житель Коми. За минувшие 24 часа официально было подтверждено еще два летальных исхода. Госпитализация же потребовалась еще одному пациенту.

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