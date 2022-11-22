«Главное богатство – многонациональность Коми»: как поляки в республике шли к созданию НКА

Поляки Ухты - активные участники региональных мероприятий. Фото: из личного архива героя публикации

Разнообразие национальных блюд, которое точно обрадует любого гурмана, соблюдение религиозных традиций и невероятная способность – своими песенными обычаями дарить веселье и надежду на лучшую жизнь даже в самые тяжёлые времена. Это всё можно сказать про поляков, их у нас в Коми проживает много, они полюбили нашу республику и по праву считают её своим домом. Сегодня мы расскажем историю председателя национально-культурной автономии поляков в Ухте «Полония» Славомиры Соболевой.

Север стал домом

Добродушная, талантливая и очень активная Славомира Геннадьевна влюбляет в себя с первого слова и взгляда. Родители нашей героини – Геннадий Дмитриевич (Гавриил Доменикович) и Янина Александровна (Германович) Сцецевич – переехали в Коми АССР в 1956 году. Отца отправили в поселение в Коми только из-за того, что недосчитали какие-то документы после военных событий. А мама переехала с детьми вслед за мужем в посёлок Дежнёво под Ухтой и работала поваром в воинской части.

Родители Славомиры - Геннадий Дмитриевич (Гавриил Доменикович) и Янина Александровна (Германович) Сцецевич. Фото: из личного архива героя публикации

Кстати, дома в поселках Дежнёво, Озёрный, Ветлосян, Ярега, Седью и других, а также город Ухта строились руками заключённых, в том числе и Геннадием Сцецевич. Многие дома в Дежнёво и Озёрный построены по польскому проекту. В результате ответственного и тяжёлого труда отцу сократили 10-летний срок в два раза, к этому моменту Сцецевичи уже так привыкли к Северу, что на семейном совете было решено остаться здесь навсегда.

– В деревне Рыбаки Волковысского района Гродненской области Белоруссии мы понимали разные языки – польский, белорусский, украинский, русский, поэтому мне в школе было очень легко и свободно говорить на русском, также быстро привыкли к коренному народу республики – коми, – вспоминает Славомира.

Большая семья Сцецевич. Фото: из личного архива героя публикации

С детства родители прививали девочке самые хорошие человеческие качества, они ценили дружбу, преданность и честность.

Вера не приветствовалась

В середине 80-ых годов прошлого столетия Янина Сцецевич была инициатором собраний репрессированных ухтинцев, имеющих польские корни. В малый зал городского Дворца культуры приходило около 200 поляков семьями. Разговор шел об организации католического прихода, общении поляков между собой… Атмосфера была очень тёплая и доверительная.

– Поляки собирались у нас дома. Места было мало, но общались с удовольствием, пели польские песни. Я до сих пор помню репрессированного органиста одного из костелов Белоруссии – Михася Цибульского и его жену Марию. Приходили они с сыном, – говорит наша собеседница.

Славомира вспоминает, что в то время среди начальников предприятий было много поляков. Один из них из Италии привез облачение для священника, также были присланы атрибуты для Мессы: серебряные и позолоченные чаши, подсвечники, Дарохранительница.

– К сожалению, наступило время, когда не приветствовалась католическая религия. К примеру, когда мой брат Роман покрестил свою дочь в костеле Одессы, ему на работу на имя начальника пришло извещение о крещении, и он получил выговор, – помнит тяжёлые времена Славомира Геннадьевна.

Из опасения репрессий поляки перестали собираться большими количествами. Ценные вещи для проведения Мессы хранились у семьи Сцецевич. Опасаясь преследований, Янина Александровна всё вернула тем, кто их ей передал.

Концерт национально-культурных автономий. Фото: из личного архива героя публикации

Автономии поляков быть!

История создания ухтинской «Полонии» началась в 2002 году. Первыми инициаторами создания объединения ухтинцев, имеющих польские корни, были Янина Сцецевичи Бронислава Степанчак. В апреле 2007 года руководителем национально-культурной автономии «Полония» была избрана Славомира Соболева.

В этом году исполнилось 20 лет со дня образования автономии. За это время произошло немало событий, небольших и значимых. За время существования «Полонию» трижды посещали сотрудники Генерального консульства Республики Польша из Санкт-Петербурга.

Фото: из личного архива героя публикации

– В 2015 году к нам приезжала консул Ольга Кацперчик. В 2016 году ей на смену пришла и к нам же приезжала пани Люцина Моравска-Урын, благодаря поддержке которой мы изучили польский язык по электронной программе, сдали экзамен, получили сертификаты и девять карт поляка. Консульство подарило нам натуральные польские костюмы Краковской народности. А16 сентября этого года нового Генерального консула Гжегожа Слюбовски встретили с польскими, коми и русскими песнями в исполнении ансамблей «Ухтинский сувенир» и детского «Скоморошки» в Центре славянских культур, – рассказывает Славомира.

Тесная дружба

У польской автономии очень тесные отношения с народным ансамблем «Ухтинский сувенир» городского Дворца культуры, им тоже руководит Славомира Соболева, традиционно они совместно с «Полонией» исполняют песни на польском языке. Ансамбль побывал в Польше, Италии, Венгрии, Сербии, является лауреатом Всероссийских и Коми республиканских фестивалей и конкурсов.

Сейчас члены «Полонии» посещают католический приход в Ухте, где проводятся службы с участием ксендзов из католических соборов Санкт-Петербурга. В приходе молятся, отмечают католические праздники, проводят чаепития.

Поляки Ухты – активные и постоянные участники республиканских и городских мероприятий, организуют выставочную деятельность, встречи с представителями других диаспор, проводят мастер-классы, делятся особенностями национальной кухни, культурными традициями польского народа.

Национально-культурная автономия «Полония». Фото: из личного архива героя публикации

Наша справка

Несколько лет НКА «Полония» и «Ухтинский сувенир» принимали активное участие в Международных фестивалях «Финноугория», проходивших в Венгрии, Удмуртии и в Ухте, а также в различных республиканских мероприятиях, в том числе посвящённых 100-летию образования Республики Коми и 93-ей годовщине образования Ухты.

Забавный перевод

Польский язык на первый взгляд кажется лёгким славянам, улавливающим в нём знакомые слова. Но зачастую они могут иметь совершенно другие, даже противоположные значения. Вот некоторые забавные примеры! Uroda (урода) – красота, dywan (дыван) – ковёр, zapomnie (запомнeчь) – забыть, czaszka (чашка) – череп, dynia (дыня) – тыква.

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