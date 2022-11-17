Коми впечатляет «вживую»: как самым молодым председателем НКА в Коми стал украинец Николай Гладких

Яркие, эмоциональные, колоритные! «Украинцы Сыктывкара» делают всё, чтобы жить в столице Коми можно было интересно и насыщенно. Фото: из личного архива героя публикации

Республика Коми любит бесконечно трудолюбивых и талантливых людей, и всех гостей, которые приезжают к ней жить, встречает с особенной теплотой, дарит неземную красоту и гармонию каждому, что после никто не хочет с ней расставаться.

Так в 2014 году из Мариуполя на север приехал молодой украинец Николай Гладкий и попал в самое сердце Коми – село Сторожевск, где везде звучит и поёт коми язык, да и сельские жители до сих пор ведут традиционный образ жизни. Как наш герой стал самым молодым председателем НКА в Коми, расскажем в нашем материале.

Фото: из личного архива героя публикации

Удивительным было всё

В Корткеросском районе молодой Николай три года проработал учителем истории в сторожевской школе. Удивительным и необычным было всё! Особенно язык.

– В Сторожевске многие говорили по-коми, поэтому и я стал понимать его на бытовом уровне. А как иначе? Естественно, коллектив со мной говорил на русском, но порой, когда уже все привыкли к моему присутствию, забывались и переходили на коми, поэтому я стал мало-помалу изучать национальный язык, ведь язык – это действительно зеркало народа, помогающее понять его душу, – рассуждает Николай.

Ребята из Сторожевска и учитель. Фото: из личного архива героя публикации

Сельская жизнь была по-своему прекрасной, даже несмотря на ранние подъёмы, чтобы, к примеру, принести воды из колодца и подготовиться к урокам. Зато вечерами полный энтузиазма учитель посвящал время своим ученикам – вёл секцию рукопашного боя, иногда до пяти тренировок в неделю доходило. И результат радовал – ребята на глазах становились более серьёзными, закалёнными и вовлечёнными.

Три года Николай работал учителем истории в школе Сторожевска. Это время он вспоминает с большой теплотой. Фото: из личного архива героя публикации

Раньше о Республике Коми и о её жителях Николай знал совсем немного от родителей – Тамары Александровны и Николая Васильевича, которые в своё время жили в Воркуте.

– Мама и папа трудились в Заполярье в 80-ых годах, отец шнекоротистом на горно-транспортном участке – водителем машины по очистке от снега, а мама начальником юридического отдела, они вернулись на родину только в 90-ыегоды после распада Советского Союза, немного рассказывали мне о регионе. Но республика меня больше впечатлила «вживую», – вспоминает наш собеседник.

Маленький полуторогодовалый Коленька на руках своего любимого папы Николая. Фото: из личного архива героя публикации

Много снега и тонкие ватрушки!

– Когда я встретил свою первую коми зиму, то был в шоке. Последний раз лет десять назад видел такие огромные снежные сугробы, ведь я жил на юге, где кругом степь. А сейчас перед глазами бесконечные, бескрайние леса и снежная долгая зима, – не перестаёт восхищаться молодой человек.

Ещё украинец долгое время не понимал, что за блюдо такое интересное – коми шаньги. «Я был ими изумлён, – смеётся Николай. – На тонком твёрдом тесте была начинка – картошка».

Фото: из личного архива героя публикации

Кстати, только в нашей республике Николай понял, что на Родине русский язык, на котором говорят почти все местные, –не полностью русский. В нём много и украинских слов.

– Я всю жизнь думал, что говорю по-русски, а вот приехав на север, осознал, что говорил на «суржике». Помню, как в первый месяц жизни в Коми просто не нашёл в магазине «буряка» («свёклы» на русском), «цыбули» («лук»), а в борще пропала «юшка» (оказалось, что это «бульон»), – удивляется Николай Гладкий.

«Остановились на мне»

Сразу, как Николай приехал в Коми, он захотел найти своих земляков, тех, кто сможет его понимать как соотечественника, но поиски затянулись.

– Совершенно случайно услышал, что в ближайшее время будет проходить мероприятие украинской автономии. Я вышел на членов автономии и, наконец, попал на само мероприятие. Был очень удивлён, что вдали от Украины есть люди, которые говорят свободно на родном языке, они мне помогли освоиться, адаптироваться, рассказали всё про республику, что здесь есть, какие особенности, культура и традиции, – сообщил собеседник.

Фото: из личного архива героя публикации

Николай с огромным удовольствием погрузился в деятельность НКА украинцев. А в начале 2020 года прошло очередное отчётно-выборное заседание, на котором традиционно идёт переизбрание председателя.

– Когда пошли прения, голосование и выборы, неожиданно всплыла моя кандидатура. Я был уверен, что меня выберут заместителем председателя по делам с молодёжью. И как происходит на демократичных выборах – всёу нас завертелось и закрутилось, в итоге победил кандидат, который сам не знал, что может победить. Собравшиеся решили дать дорогу молодым, чтобы обновить и осовременить автономию. Остановились на мне, –говорит Николай Гладкий.

Основная задача национально-культурной автономии украинцев — привлечение в работу активной молодёжи. Фото: из личного архива героя публикации

Готовимся к празднику

Так юноша стал вникать во все вещи, познавать сложную «кухню» организации деятельности автономии. Благодаря крепко сформированной команде, всесторонней поддержке и взаимопомощи ветеранов движения самый молодой 30-летний председатель национально-культурной автономии прекрасно справляется со всеми задачами.

Сейчас активисты готовятся к масштабному событию – 30-летию существования объединения украинцев. Сегодня НКА «Украинцы в Сыктывкаре» – одна из самых многочисленных и деятельных автономий в Коми, где постоянно организуются различные культурно-просветительские, развлекательные мероприятия, устраиваются турниры по военно-исторической настольной игре, проводятся мастер-классы и творческие встречи.

Наша справка

В 1991 году в Сыктывкаре образовалось местное общественное объединение «Украина», которое позже приобретёт статус автономии. Инициатором его создания стала Мария Ильинична Ковальчук. Сейчас в НКА «Украинцы города Сыктывкара» постоянных членов – 50 человек, но всё чаще заходят в гости представители других народов, все, кому интересна культура и традиции Украины. Всю подробную информацию об НКА можно узнать в сообществе Вконтакте «Украинцы Сыктывкара».

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