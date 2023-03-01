В первый день весны в Коми пообещали до -28 градусов и усиленный ветер

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Синоптики ЦГМС Коми сообщили прогноз на первый день весны. В республике 1 марта, по предоставленным данным, пообещали умеренный снег и усиленный ветер до 14 м/с. Температура воздуха опустится максимально до -28 градусов.

Метеорологи проинформировали, что средняя скорость ветра составит от 4 до 9 м/с, порывы местами будут достигать 14 м/с. Температура в северных районах ночью -15...-20, при прояснении -21...-26, днем -13...-18, в южных районах ночью и днем -6...-11, местами -12...-17°С.

На крайнем северо-востоке ожидают переменную облачность без осадков и ветер 3-8 м/с. Температура ночью -23...-28, днем -17...-22°С. В Сыктывкаре ожидают ветер от 6 до 11 м/с, а также температуру -8...-10, днем -8...-10°С.

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