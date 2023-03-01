Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 марта 2023 4:15

В первый день весны в Коми пообещали до -28 градусов и усиленный ветер

Метеорологи сообщили прогноз погоды на 1 марта
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС Коми сообщили прогноз на первый день весны. В республике 1 марта, по предоставленным данным, пообещали умеренный снег и усиленный ветер до 14 м/с. Температура воздуха опустится максимально до -28 градусов.

Метеорологи проинформировали, что средняя скорость ветра составит от 4 до 9 м/с, порывы местами будут достигать 14 м/с. Температура в северных районах ночью -15...-20, при прояснении -21...-26, днем -13...-18, в южных районах ночью и днем -6...-11, местами -12...-17°С.

На крайнем северо-востоке ожидают переменную облачность без осадков и ветер 3-8 м/с. Температура ночью -23...-28, днем -17...-22°С. В Сыктывкаре ожидают ветер от 6 до 11 м/с, а также температуру -8...-10, днем -8...-10°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми пообещали усиленный ветер, снегопады и падение температуры до -30 градусов (подробнее)

Общество: ВОПРОС ДНЯ