«Праздник силы, ловкости и ЗОЖ»: в Микуне состоялся ХI Республиканский зимний сельский спортивный фестиваль

Спортивный праздник в Микуне объединил вокруг себя всех неравнодушных к спорту и здоровому образу жизни. Фото: Галина ПЛЕТЦЕР.

Конец зимы и начало весны ознаменовалось крупным спортивным праздником, объединившим вокруг себя жителей Коми, влюблённых в спорт и здоровый образ жизни. В минувшие выходные в Микуне состоялся ХI Республиканский зимний сельский спортивный фестиваль. Зимние старты, которые являются вторым этапом Всероссийских зимних сельских спортивных игр, состоялись благодаря реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Как ярко это было, расскажет «КП-Коми».

Яркие эмоции

Местные давно называют этот спортивный праздник Малыми олимпийскими играми. Для многих жителей Коми сельский фестиваль стал доброй традицией, который на протяжении многих лет дарит яркие эмоции и впечатления. Усть-Вымский район уже в восьмой раз гостеприимно встречал порядка ста человек из пяти муниципальных образований Коми – Корткеросского, Сысольского, Усть-Куломского, Сыктывдинского и Усть-Вымского районов республики.

Фото: Наталия ПОПОВА.

– Это поистине праздник силы, быстроты и ловкости, праздник здорового образа жизни, что особенно актуально в Год Молодёжи, который совсем недавно стартовал в Республике Коми, – подчеркнула на открытии фестиваля глава Усть-Вымского района Галина Плетцер. – Искренне желаю всем участникам соревнований крепости духа, честной и справедливой борьбы, а зрителям – заряда бодрости и отличного настроения!

Фото: Галина ПЛЕТЦЕР.

Торжественно зажечь факел предоставили известным в районе поколениям спортсменов – призёрам и победителям районных и республиканских соревнований, членам сборной команды Усть-Вымского района: Вячеславу Одинцову, Евгению Киричук, Владимиру Быкову.

Фото: Галина ПЛЕТЦЕР.

Крупнейшее спортивное событие регионального уровня собрало сильнейшие команды Республики Коми, которые в течение трёх дней боролись за медали в семи дисциплинах: лыжные гонки, полиатлон, шахматы, шашки, троеборье механизаторов, троеборье дояров. Кроме того, прошли состязания спортивных семей. В фестивале традиционно принимали участие работники сельского, лесного, рыбного хозяйства, ферм и работников социальной сферы.

Фото: Галина ПЛЕТЦЕР.

Целая команда

– Очень зрелищное и интересное мероприятие! На нескольких площадках города кипели нешуточные страсти! Пожалуй, самые зрелищные и необычные – соревнования трактористов и разборка-сборка доильного аппарата! – поделилась эмоциями горожанка Нина Киселёва. – Очень впечатлило виртуозное владение сложной техникой. Болели за всех, но предпочтение, конечно, команде Усть-Вымского района. Спасибо за положительные эмоции!

Фото: Людмила ГАНОВА.

Поддерживали проведение фестиваля и спортивные волонтёры. Добровольцы, казалось, успевали везде: помогали гостям, спортсменам и судьям, отвечали за горячий чай и чистоту территорий во время соревнования. Серебряные волонтёры Людмила Миргородская и Наталья Семёнова пекли блины и угощали всех желающих!

Фото: Людмила ГАНОВА.

– Это было совсем не просто – три дня вставать очень рано, готовить площадку и работать в своей локации, – рассказала волонтёр Людмила Ганова. – Но нас была целая команда, и мы справились! Хочу отметить работу волонтеров СОШ №1 с руководителем Людмилой Поляковой, ребята, вы просто супер! Не все могли выдержать, а вы смогли!

Фото: Наталия Попова.

В результате после трёх дней горячих состязаний в абсолютном зачёте победу одержала сборная района-хозяина площадки – Усть-Вымского. На втором и третьем местах – команды Сысольского и Усть-Куломского районов.

Фото: Галина ПЛЕТЦЕР.

Между тем, по итогам региональных соревнований сформированы команды для участия в XI Всероссийском зимнем сельском спортивном фестивале в Череповце с 16 по 20 марта, а также сборная Республики Коми.

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