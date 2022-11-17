В Коми официально зафиксировано 55 новых случаев заболевания COVID-19

Фото: архив КП.

В Коми обнародовали статистику по заболеванию коронавирусом на 17 ноября. Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, в регионе официально зафиксировано 55 новых случаев заболевания инфекцией. За всё время пандемии ковидом переболели 190 274 пациента.

Между тем, в больницы госпитализировали девять человек. Выписали 54 человека (186 089 выздоровевших с начала пандемии).

К счастью, в минувшую ночь никто не умер от коронавируса. При этом за всё время пандемии число почивших от осложнений составляет 3242 человека.

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