«Спортивная Коми»: конец зимы стал поистине фееричным стартом объявленного в республике Года молодёжи

Юные конькобежцы Коми готовы покорять спортивные горизонты нашей страны.

Сразу несколько крупных спортивных мероприятий прошли в минувшие выходные в Республике Коми. Объявленный в 2023-м году в Коми Год молодёжи без преувеличения начался задорно и масштабно. Кроме того, все весёлые старты – конькобежные, лыжные и даже на боксёрском ринге – состоялись благодаря реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». О том, где и как боролись за победу начинающие и более опытные спортсмены, расскажет «Комсомолка».

Быстрых секунд и гладкого льда

Столица Коми в минувшие выходные встречала порядка 115 конькобежцев из Сыктывкара, Усинска, Сыктывдинского района и даже Санкт-Петербурга. Впервые после долгого перерыва на базе Спортивной школы олимпийского резерва №4 состоялись чемпионат Республики Коми по конькобежному спорту среди мужчин и женщин 20 лет и старше и первенства Коми среди мальчиков и девочек 9-11 лет, юношей и девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет, юниоров и юниорок 18-19 лет.

Примечательно, что эти соревнования не проводились в Коми больше 10 лет! И сейчас в состязаниях принимали участие сильнейшие спортсмены, за исключением ведущих спортсменов сборной команды Коми, которые в эти дни находились в Коломне – на Финале Кубка России.

– На этих стартах желаю вам быстрых секунд и гладкого льда. Добиться тех результатов, которые вы сами себе запланировали. А возможно и превзойти их, – отметил на открытии соревнований директор Центра спортивной подготовки сборных команд Евгений Лобов.

Два дня юные спортсмены достигали новых спортивных высот. В результате первыми в разных возрастных категориях стали Михаил Бренер и Есения Ершова, Денис Камбалов и Анастасия Таланкина, Ян Кулёв и Александра Шулепова, Глеб Камбалов и Алёна Краснощекова, Кирилл Булышев и Эмилия Бизайне. У мужчин в категории 20 лет и старше первым стал Дмитрий Колегов, у женщин – Полина Букина.

По итогам соревнований в Сыктывкаре будет сформирована сборная Республики Коми. Средний и старший состав отравятся на первенство Северо-Запада по конькобежному спорту. А юниоры и юниорки поедут на «Кубок Союза конькобежцев России». Кроме того, мужчины и женщины будут представлять республику на Кубке России по конькобежному спорту.

С азартом и энтузиазмом!

Между тем, последние дни февраля вся Ухта болела на Первенстве Республики Коми по лыжным гонкам в рамках проекта «На лыжи» в зачёт юношеской Спартакиады (1 и 2 группы) памяти Н.М. Бережного среди юношей и девушек 13-14 лет.

Как сообщили организаторы, в состязаниях приняли участие около 280 лыжников практически со всей республики. В первый день соревнований участники бежали классическим стилем с раздельным стартом: девушки – два км, юноши – три км. Первой к финишу пришли ухтинка Диана Можарова и печорец Степан Зиняк. На следующий день спортсмены состязались свободным стилем. У девушек на дистанции 3 км первой опять финишировала Диана Можарова, у юношей – прилузец Савелий Панюков.

В заключительный день соревнований спортсмены соревновались в эстафете 4Х2 км. Первый и второй этап классическим стилем, третий и четвертый свободным. «Золото» взяли команды Ухты – у девушек, и Сыктывкара – у юношей.

По итогам трёх дней в общекомандном зачёте первое место заняла команда города Ухты, на втором месте – Сыктывкар, на третьем – Печора. Среди районов золото – у Прилузского. Усть-Куломский район завоевал серебро, бронза – у Усть-Цилемского.

– Мероприятие прошло на высшем уровне, с азартом и энтузиазмом. После пандемии все соскучились по лыжным гонкам. Привезли не просто детей, а настоящих спортсменов. Все серьёзно готовились. На всех лыжников было приятно смотреть. Это здорово! – поделился впечатлениями главный судья Первенства Сергей Алиев.

За волю к победе

Не осталась в стороне от спортивных выходных и будней и нефтяная столица Коми – город Усинск. Здесь 22-25 февраля прошли Первенство Республики Коми по боксу среди юношей 13-14 лет и XIV Республиканский турнир по боксу памяти Максима Ворощака.

По словам организаторов, за призовые места боролись 133 боксёра из Воркуты, Инты, Печоры, Ухты, Сыктывкара, Сосногорска, Усинска, а также Корткеросского и Удорского районов.

Как сообщила пресс-служба Минспорта Коми, в Первенстве в номинации «За волю к победе» был отмечен усинец Ярослав Олеников, сосногорец Айхан Камалов – в номинации «Лучшая технико-тактическая подготовка», интинец Самир Шыхалиев – в номинации «Лучший боксёр турнира».

– В рамках республиканских соревнований памяти Максима Ворощака судьи отметили Василия Юрицына в номинации «За волю к победе», Якуба Якубова – в номинации «Лучшая технико-тактическая подготовка», Рината Сафиуллина – в номинации «Лучший боксёр турнира». Все молодые люди – жители Усинска, – говорится в информации ведомства.

Кстати, победители будут готовиться к первенству СЗФО. Оно состоится в столице Коми со 2 по 7 мая этого года.

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