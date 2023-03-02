«Палочка-выручалочка»: «Земский доктор» из Ижмы Светлана Вальбазова рассказала о выборе профессии

«Мне всегда хочется помочь тем, кто в беде»: Светлана Вальбазова.

Фельдшер на селе – профессия особенная. Это не только грамотный и ответственный медработник, который первым спешит на помощь жителям в любое время дня и ночи, но и человек, готовый выслушать и дать совет во многих жизненных ситуациях. И какой бы сложной ни была работа, она для истинного доктора – всегда любимая. О своей профессии и отношениях с пациентами нам рассказала молодой фельдшер из Ижемского района Светлана Вальбазова.

Помочь тем, кто в беде

Светлана родилась в городе Шенкурске, что в соседней с Республикой Коми Архангельской областью. После окончания школы девушка сразу определилась с выбором профессии: иду на медика. Решение далось просто – перед глазами был положительный пример родных, посвятивших свою жизнь помощи окружающим и не понаслышке знавших, как важны люди, которые обладают сочувствием и состраданием. Да и добрый отзывчивый характер девушки, конечно же, дал о себе знать.

– Мне всегда хочется помочь тем, кто в беде, – думала Светлана и поступила в Сыктывкарский медицинский колледж им. И. П. Морозова.

Светлана любит заниматься спортом. Девушка обожает волейбол.

Студенческие годы пролетели быстро и весьма успешно. Светлана получила диплом специалиста и поняла, что душа стремится… в село. Твёрдому и окончательному решению поспособствовали условия программы «Земский доктор» федерального нацпроекта «Здравоохранение», благодаря которым участники могут получить выплату в миллион рублей. Согласитесь, для села и для молодой семьи – это весьма неплохое подспорье. В итоге полученные по программе средства были вложены в строительство дома.

Миллион рублей – отличное начало для молодой семьи.

Бесконечная доброта

Сегодня Светлана обслуживает порядка 700 человек, это жители деревни Малое Галово и села Кельчиюр в Ижемском районе. К состоянию их здоровья молодой специалист относится со всей отзывчивостью, пониманием и заботой. И её пациенты отвечают ей взаимностью.

– Светлана Юрьевна – наша палочка-выручалочка! – поделилась жительница деревни Малое Галово Изабелла Вокуева. – Всегда на связи, приветлива и добра. Очень рады, что она у нас есть.

– Светлана Юрьевна – большая молодчина, – благодарна фельдшеру Татьяна Семяшкина. – Спасибо ей за помощь, бесконечную доброту и тёплое отношение.

Сама Светлана ни на что не жалуется, хотя и отмечает, что для проведения диспансеризации взрослого населения не хватает отоскопа и измерителя глазного давления. Региональный Минздрав местных успокаивает: до конца 2023 года в деревне Малое Галово возведут современный модульный ФАП по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Здесь для обслуживания пациентов будет всё необходимое.

– В будущем хотелось бы улучшить свои навыки и знания, повысить квалификацию и стать более грамотным специалистом, – делится планами наша героиня.

На благо пациентов

Между тем, все новые ФАПы в Коми обеспечены медработниками. К примеру, вот уже почти месяц работает фельдшер корткеросского посёлка Визябож. Готов принять пациентов фельдшерско-акушерский пункт в селе Брыкаланск. Это последний объект, возведённый в Коми по нацпроекту «Здравоохранение» в 2022 году. Всего за последнее время в республике было введено в эксплуатацию 19 ФАПов.

На 2023 год у властей региона не менее амбициозные планы. Типовые быстровозводимые ФАПы появятся в сёлах Ижемского, Корткеросского, Печорского, Удорского, Сыктывдинского, Троицко-Печорского, Усть-Куломского, Сысольского, Ухтинского районов и Сыктывкаре. Врачебные амбулаторию построят в Мордино и Мохче. Аукцион на строительство объектов уже состоялся, подрядчик определён.

Кроме того, в 2023 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» продолжится возведение объектов капитального строительства. К примеру, долгожданный лечебный корпус больницы в Усть-Цильме. Продолжится строительство поликлиники в Каджероме и корпуса больницы в Визинге. Также начнут строить участковую больницу в Щельяюре и поликлинику в Усть-Куломе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Спортивная Коми»: конец зимы стал поистине фееричным стартом объявленного в республике Года молодёжи

В рамках нацпроекта «Демография» в Коми прошли спортивные соревнования для детей и юношества (подробности)