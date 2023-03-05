В воскресенье в Коми до -24 градусов

Фото: Артем КИЛЬКИН

В воскресенье, 5 марта, в Коми ожидается переменная облачность, минимальная температура воздуха составит -24 градуса. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В северных районах будет преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют ветер переменных направлений со скоростью 1-6 м/с. Температура воздуха днем составит -16...-11 градусов, на крайнем северо-востоке – до -24 градусов. В южных районах ожидается переменная облачность и небольшой снег. Синоптики прогнозируют северо-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха днем составит -11...-6 градусов.

В Сыктывкаре ожидается переменная облачность, временами небольшой снег. Синоптики прогнозируют северо-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха днем составит -10...- 8 градусов.

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