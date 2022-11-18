В Сыктывкаре пройдут Первые молодежные Арктические Дельфийские игры

Анастасия Макеева и Марк Тишман.

В Сыктывкаре 24-28 ноября пройдут Первые молодежные Арктические Дельфийские игры. На творческие состязания молодых талантов съедутся представители регионов России, за звание победителей будут бороться и участники команды Коми. Как сообщает пресс-служба главы региона, ведущими церемонии закрытия станут известные российские артисты и телеведущие Анастасия Макеева и Марк Тишман.

Дельфийские игры – крупный форум в области искусств, направленный на поиск и поддержку талантливой молодёжи. Порядка 200 человек представят республику на этом конкурсе. Жюри же предстоит оценить уровень мастерства более 500 участников в взаимосвязанных конкурсных и фестивальных состязаниях по 10 номинациям народного, классического и современного искусства.

Особое внимание при подготовке Дельфийских игр уделено вопросам безопасности.

Торжественные церемонии открытия и закрытия Игр состоятся концертно-спортивном центре «Лузалес-Арена». Церемонию открытия проведут артисты Театра драмы Республики Коми Светлана Малькова и Владимир Рочев, а ведущими церемонии закрытия станут известные российские артисты и телеведущие Анастасия Макеева и Марк Тишман.

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