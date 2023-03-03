В Коми резко вырос суточный прирост зараженных коронавирусом

Фото: архив "КП"

В Коми обнаружен еще 81 человек с коронавирусом. Это следует из статистики, предоставленной федеральным оперштабом. По состоянию на 3 марта, в регионе насчитывается 195 127 случаев заболевания ковидом.

Выздороветь удалось 191 080 пациентам (+138 за сутки), смертью закончились 3 263 случая инфицирования.

Госпитализация потребовалась еще 14 зараженным. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

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