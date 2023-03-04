Синоптики рассказали, какими будут первые выходные дни в Коми

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Стал известен прогноз погоды на ближайшие дни. Согласно данным республиканских синоптиков, в Коми в ближайшее время не ожидается существенного потепления, наоборот, морозы будут лишь крепчать.

Так, сегодня, 4 марта, столбик термометра днем опустится до -13 градусов, а ночью температура воздуха окажется 32 градуса со знаком минус.

- В субботу, 4 марта, будет облачно с прояснениями. В северных районах преимущественно без осадков, в южных районах небольшой, местами умеренный снег. Ветер переменных направлений 2-5 м/с. Температура ночью -18...-23, при прояснении -27...-32, днем -8...-13, на северо-востоке -14...-19, на крайнем северо-востоке -20...-25, на крайнем юге ночью -12...-17, днем -3...-8°С, - обещают метеорологи.

В воскресенье, 5 марта, в южных районах ожидается небольшой местами умеренный снег. На севере без существенных осадков. Ветер восточной четверти 2-7 м/с. Температура ночью -19...-24, в северных и центральных районах при прояснении -29...-34, на юге местами -12...-17, днем -9...-14, на северо-востоке -16...-21, в отдельных южных районах -3...-8°С.

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