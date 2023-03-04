Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский предрек ад непростившим своего насильника жертвам

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В Сети активно обсуждают рассуждения архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Павла Волочкова. Священнослужитель заявил, что жертва изнасилования попадет в ад, если не простит своего насильника. А вот одумавшегося преступника ждет рай.

По его словам, человека должно заботить, что с ним будет дальше. Жертве преступления стоит подумать о будущем и душе, уверен Волочков.

— У маньяка есть наказание, а с самим человеком-то что? Он не прощает. Нужно идти к священнику, исповедоваться. Пострадавшего же тоже свои грехи волнуют. Нам, священникам, стоит позаботиться о людях, которые не прощают, они же могут оказаться в бездне непрощения, остаться в беде, — уверен архиепископ.

Также Волочков уверен, что есть большая разница между страданиями тех, кто был изнасилован в пьяном или наркотическим угаре, и тех, кто в таком состоянии не был.

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