В Коми 29-летний судимый тиктокер убил своего дядю

Фото: архив "КП"

Прилузский суд вынес приговор 29-летнему Виктору К. Молодого человека, ранее неоднократно судимого, признали виновным в убийстве дяди. Жестокую расправу сельчанин устроил в январе прошлого года.

В полицию поступило сообщение о том, что на крыльце дома обнаружен мертвым 45-летний мужчина. Судя по травмам, его несколько раз ударили чем-то тяжелым по голове. Под подозрение сразу попал племянник.

Накануне трагедии мужчина несколько раз угрожал убить дядю за то, что тот купил сигареты на его деньги и не отдал их ему, а выкурил сам. Молодого человека нашли у себя дома спящим, не сразу, но он признался в преступлении.

Причастность сельчанина к жестокой расправе подтверждали наличие следов крови на одежде и показания матери. Женщина рассказала, что они были в гостях, где пили алкоголь. Затем сын нагло забрал у нее телефон и ушел снимать видео в TikTok. Мать обратилась в полицию, чтобы ей вернули ее сотовый, но побоявшись ярости сына, ушла ночевать к подруге. Сын же решил выместить свою злобу на дяде.

Поводом для начала ссоры стал запах, который якобы исходит от кровати родственника. Однако молодой человек забыл, что недержание дяди появилось после травмы головы, которую он нанес ему еще девять лет назад табуреткой. Тогда племянник отправил родственника в инвалиды.

Агрессивный сельчанин стал заставлять дядю вытаскивать спальные принадлежности на улицу, где и случилась финальная ссора, которая закончилась трагедией. Дядя убийцы погиб от тяжелой травмы спустя некоторое время.

Виктор К. получил 10 лет тюрьмы.

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