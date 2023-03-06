Музей в кармане: мобильное приложение «Артефакт» погружает Коми в новую реальность

Фото: НГРК.

В последние пару десятков лет современные технологии развиваются семимильными шагами. Глобальные цифровые изменения коснулись и сферы культуры. Мобильное приложение «Артефакт» даёт возможность истинным ценителям наслаждаться искусством, просто «листая» веб-страницы, и погружаться в мир интересных подробностей и деталей. Не осталась в стороне от культурно-цифрового бума Республика Коми. Подробности расскажет «КП-Коми».

Без экскурсовода

Представьте себе классическую прогулку по музею или галерее. Вы разглядываете картины, изучаете экспонаты. Всё уютно и интересно, привычно и довольно обыденно. Но нет! Всего-то стоит навести камеру смартфона на QR-код или экспонат музея. На экране гаджета вдруг появляются несуществующие предметы в 3D-реализации, а из динамика смартфона «возникает» экскурсия от аудиогида!

Фото: Екатерина САВЕНКО

Цифровая трансформация традиционного восприятия произведений искусства стала возможной благодаря реализации национального проекта «Цифровая культура». Так называемая технология дополненной реальности создаётся при помощи платформы «Артефакт».

Это мобильное приложение, с помощью которого посетитель может получить интересную информацию о музейных экспонатах и предметах, просто наведя на них камеру гаджета и отсканировав изображение. Как создавалась та или иная картина, где хранилась, о чём думал художник во время создания своего шедевра, расскажет та самая дополненная реальность. Даже без помощи экскурсовода! Ожившие трёхмерные экспонаты в первозданном облике, отреставрированные комнаты или достроенные здания – вот только небольшой список того, что может быть реализовано с помощью дополненной реальности в музее.

Фото: НГРК.

– Эти технологии в Республике Коми только начинают развиваться, но привлекают внимание новизной, позволяя музеям презентовать собственные проекты и экспонаты в совершенно новом формате и приобщать к культуре и истории нашего края неограниченное число посетителей со всей России. А ещё они позволяют разнообразить и улучшить поход в музей для каждого в любом возрасте, – уверена региональный министр культуры, туризма и архивного дела Мария Балмастова.

Коми: Человек

В этом году Национальная галерея Коми отмечает 80-летний юбилей. Вдвойне приятно получать современные «продвинутые» подарки – как учреждению, так и его посетителям. На днях реэкспозиция «Коми: Человек. Ландшафт. Миф» стала победителем конкурсного отбора на создание мультимедиа-гидов с технологией дополненной реальности. Выставка представила жителям и гостям столицы художественный образ Коми края в профессиональном искусстве середины XX – начала XXI века.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

– Выставка уже оснащена мультимедиагидом, с цифровой платформой сотрудники галереи работают с 2018 года. Но сейчас, благодаря конкурсу, гид будет модернизирован. Здесь появятся переводы текстов и аудиогиды на двух языках, – рассказали «КП-Коми» сотрудники учреждения.

Всего с экспозиции в мультимедиагид включено 41 произведение, и на каждое приходится расширенная этикетка с медиаматериалами и расширенным комментарием от кураторов.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

– Узнать, какие работы распознаются на выставке, вы сможете по куар-кодам рядом с ними. В случае если по какой-то причине гаджет не распознает произведение, воспользуйтесь куар-кодом, – советуют в галерее.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Кстати, Национальная галерея Коми – одно из первых учреждений культуры в России, создавшее с помощью «Артефакта» квест по своей постоянной экспозиции. Всероссийская культурная акция «Ночь искусств» доказала успешность этого предприятия. И на сегодняшний день на платформе опубликовано уже три выставки и около 100 произведений.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Подарок к рождению

А, к примеру, в прошлом году на платформе «Артефакт» был опубликован очередной мультимедиагид по постоянной экспозиции Литературного музея И. А. Куратова с технологией дополненной реальности. Экспозиция посвящена основоположнику коми литературы Ивану Куратову. Гид стал подарком к 183-летию уважаемого уроженца Республики Коми. С его помощью можно познакомиться с залом, посвящённым жизни и творчеству поэта, увидеть портрет Ивана Куратова, написанный народным художником России Станиславом Торлоповым. Изучить почтовые карточки с видами Казани, где жил и учился поэт, предметы из коллекции его племянника – Николая Афанасьевича Куратова и другие экспонаты.

Фото: НМРК.

Между тем, на интерактивной выставке Ижемского историко-краеведческого музея представлены десять экспонатов, которые рассказывают об особенностях устройства быта ижемских оленеводов. Так, посетители виртуальной экспозиции могут узнать об элементах традиционной одежды, способах передвижения оленеводов северного края.

Справка КП

Кстати говоря, в приложении «Артефакт» представлены уже девять выставочных проектов Коми в формате дополненной реальности. Это Национальный музей и Национальная галерея республики, Сыктывдинское музейное объединение, Историко-краеведческий музей Сосногорска, Усинский музейно-выставочный центр «Вортас», Корткеросский музей, Княжпогостский районный музей, Музей истории и культуры Сысольского района, Усть-Цилемский музей имени А.В. Журавского.

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