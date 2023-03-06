«Какой-то цирк»: родители пожаловались на рейды и задержания в ТЦ из-за субкультуры «Редан»

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В Сыктывкаре в минувшее воскресенье прошли профилактические рейды в ТЦ и ресторанах быстрого питания. Сотрудники правоохранительных органов дежурят в местах, где потенциально могут находиться подростки. Все меры связаны с субкультурой ЧВК «Редан».

По словам местной жительницы, полицейские задержали ее 16-летнюю дочь, которая вообще не имеет отношения к «Редану». Женщина возмущена тем, что из-за темной куртки и оверсайзной одежды старшеклассница попала под горячую руку.

— Мою 16-летнюю дочь задержали. Она после бассейна с друзьями пошла просто перекусить в КФС. Если хотят провести профилактическую беседу, почему бы не походить по школам, раздать листовки классным руководителям, зачем нужен был этот цирк? — Возмущается горожанка.

В МВД же заявили, что в Коми нет представителей этой субкультуры. Подростки просто решили создать себе имидж и саморекламу на популярной теме. Однако в любом случае подростки и родители должны знать, что любое нарушение закона влечет за собой ответственность.

Добавим, что информация о задержанной девочке проверяется.

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