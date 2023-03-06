В Коми установлен рекорд по суточному приросту зараженных ковидом

Автор фото: Пыхалова Юлия

В Коми обнаружено еще 99 случаев заражения коронавирусом, это самый большой показатель суточного прироста в 2023 году. Всего за все время пандемии диагностировано 195 417 фактов инфицирования.

Отмечается, что за сутки в больнице оказался всего один заболевший. В то же время с медицинского учета сняты еще 29 человек. Всего от ковид побороли 191 357 жителей Коми.

Смертью закончились 3 263 случаев заражения. Новых летальных исходов за сутки не зарегистрировано.

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