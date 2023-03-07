Синоптики пообещали в Коми морозы до -40 градусов

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В Коми 7 марта пообещали небольшой снег, переменный ветер и скорость ветра от 5 до 10 м/с. Метеорологи ЦГМС предупредили, что температура воздуха упадет до -40.

Синоптики ожидают во вторник небольшой снег и ветер северо-западного направления. В северных районах температура воздуха ночью упадет до -25...-30, при прояснении -35...-40. Днем немного потеплеет до -11...-16, местами -21...-26°С.

В Сыктывкаре 7 марта спрогнозировали облачную погоду, небольшой снег и температуру ночью -17...-19, днем -6...-8°С.

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