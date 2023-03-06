Аналитики изобразили портрет среднестатистической женщины в Коми

Фото: Екатерина САВЕНКО

43 года, образованна, живет в городе. Так выглядит среднестатистическая жительница Коми, по мнению аналитиков Комистата.

В республике женщины составляют 54% от общего населения: мужчин меньше на 55 тысяч человек. Женщин больше во всех городах Коми, но самая высокая доля женского населения в Сыктывкаре и Инте.

Итак, по данным последней переписи, среднестатистическая женщина - это 43-летняя замужняя горожанка с одним или двумя детьми, занятая в бюджетной сфере.

Средний возраст жительницы республики - 43 года. Со времени предыдущей переписи она стала на 3,4 года старше. Это связано с увеличением продолжительности ее жизни. Половина от общего количества проживающих в регионе женщин находится в трудоспособном возрасте, а треть - старше трудоспособного возраста.

Жизнь среднестатистической женщины проходит в городской суете - около 78% женщин проживает в городской местности.

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